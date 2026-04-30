Desde la madrugada de este jueves 30 de abril, un incendio de importantes dimensiones se desató en la Planta de Reciclado Municipal, ubicada en el sector de La Puntilla, sobre la ruta 150º. Por causas que aún son materia de investigación, el foco ígneo comenzó alrededor de las 3:30 horas.
Un incendio de gran magnitud afectó la planta de Reciclado Municipal de Jáchal
Un incendio de importantes dimensiones se desató en la Planta de Reciclado Municipal, ubicada en el sector de La Puntilla, sobre la ruta 150º. Por causas que aún son materia de investigación,