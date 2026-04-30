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Un incendio de gran magnitud afectó la planta de Reciclado Municipal de Jáchal

Un incendio de importantes dimensiones se desató en la Planta de Reciclado Municipal, ubicada en el sector de La Puntilla, sobre la ruta 150º. Por causas que aún son materia de investigación,

Desde la madrugada de este jueves 30 de abril, un incendio de importantes dimensiones se desató en la Planta de Reciclado Municipal, ubicada en el sector de La Puntilla, sobre la ruta 150º. Por causas que aún son materia de investigación, el foco ígneo comenzó alrededor de las 3:30 horas.

En el lugar trabajó intensamente bomberos voluntarios, junto a maquinaria pesada y personal especializado, con el objetivo de controlar las llamas que, hasta el momento, continúan activas. La magnitud del incendio obligó a desplegar un operativo considerable, dada la extensión del material comprometido.

Según la información preliminar, ya se incorporaron equipos para iniciar tareas de remoción, lo que permitirá facilitar las labores de enfriamiento y evitar la propagación del fuego. No obstante, debido a la gran cantidad de residuos que se están quemando, se prevé que el trabajo de los bomberos se extenderá durante varias horas más.

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FUENTE: Jáchal La Región

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