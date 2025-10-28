"
En Iglesia, doce empresas compitieron por proyectos mineros

El IPEEM adjudicó a Shandong UTE las áreas Del Carmen y Jagüelito, con una inversión de 56 millones de dólares en exploración aurífera y opción a explotación, tras una licitación récord de oferentes.

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) anunció la culminación de la evaluación técnico-legal de la licitación pública de las áreas Del Carmen y Jagüelito, ubicadas en el departamento Iglesia. La adjudicación quedó en manos de Shandong UTE, consorcio integrado por SDIM Argentina Exploration and Mining S.A.U, Montañeses Desarrollos S.A. y Enset Construcciones S.A.S.

El proyecto prevé una inversión de 56 millones de dólares durante los próximos tres años en tareas de exploración, con la posibilidad de avanzar hacia la explotación de los recursos detectados. Una vez formalizado el contrato, la empresa comenzará las operaciones previstas en la zona, considerada de alto potencial aurífero dentro de la reconocida franja metalogenética de El Indio, con características geológicas similares a las de la mina Veladero.

La licitación marcó un récord histórico para el IPEEM, tanto por el monto de inversión comprometido como por la cantidad de empresas interesadas: doce oferentes compitieron por cada una de las áreas, superando cualquier precedente reciente del instituto y demostrando la confianza que genera San Juan como destino de inversión minera. La adjudicación a un consorcio internacional como Shandong resalta además la credibilidad y estabilidad de la provincia para proyectos de gran envergadura.

Durante 2025, el IPEEM ya concretó tres licitaciones públicas y proyecta lanzar una más antes de fin de año, consolidando una política de eficiencia, transparencia y competitividad en la gestión de áreas mineras.

La presidente del instituto, Natalia Marchese, destacó que “este resultado refleja el trabajo profesional y comprometido de todo el equipo del Instituto, fortaleciendo los procesos técnicos, legales y administrativos para dar mayor previsibilidad a los inversores. Logramos acortar plazos sin perder rigurosidad, con el objetivo de que San Juan siga siendo una provincia líder en minería responsable y moderna”.

Por su parte, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, subrayó que “la articulación entre el Ministerio y el IPEEM es clave para sostener un modelo de desarrollo que combine la atracción de inversiones con la transparencia en la gestión pública. Este proceso es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo, el diálogo permanente y la planificación conjunta pueden generar confianza y resultados concretos”.

Desde el IPEEM señalaron que la sinergia institucional con el Ministerio permitió optimizar los tiempos de adjudicación, fortalecer la confianza de las empresas y potenciar la atracción de inversiones responsables, generando condiciones más favorables para el desarrollo sustentable de la minería en la provincia.

