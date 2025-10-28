En Iglesia, doce empresas compitieron por proyectos mineros

Durante 2025, el IPEEM ya concretó tres licitaciones públicas y proyecta lanzar una más antes de fin de año, consolidando una política de eficiencia, transparencia y competitividad en la gestión de áreas mineras.

La presidente del instituto, Natalia Marchese, destacó que “este resultado refleja el trabajo profesional y comprometido de todo el equipo del Instituto, fortaleciendo los procesos técnicos, legales y administrativos para dar mayor previsibilidad a los inversores. Logramos acortar plazos sin perder rigurosidad, con el objetivo de que San Juan siga siendo una provincia líder en minería responsable y moderna”.

Por su parte, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, subrayó que “la articulación entre el Ministerio y el IPEEM es clave para sostener un modelo de desarrollo que combine la atracción de inversiones con la transparencia en la gestión pública. Este proceso es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo, el diálogo permanente y la planificación conjunta pueden generar confianza y resultados concretos”.

Desde el IPEEM señalaron que la sinergia institucional con el Ministerio permitió optimizar los tiempos de adjudicación, fortalecer la confianza de las empresas y potenciar la atracción de inversiones responsables, generando condiciones más favorables para el desarrollo sustentable de la minería en la provincia.