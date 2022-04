En el Censo 2022 está presente la identidad de género y el autorreconocimiento étnico

La pregunta sobre este tema en el cuestionario es: “De acuerdo a la identidad de género, se considera…”. Entre las respuestas, encontramos las siguientes:

Mujer: persona que, al nacer, fue registrada como mujer y en la actualidad se autopercibe como mujer.

Mujer trans / travesti: persona que, al nacer, fue registrada como varón y en la actualidad se autopercibe como mujer trans o travesti (independientemente de que haya realizado o no la rectificación de su DNI o alguna intervención sobre su cuerpo).

Varón: persona que, al nacer, fue registrado como varón y en la actualidad se autopercibe como varón.

Varón trans / masculinidad trans: persona que, al nacer, fue registrada como mujer y en la actualidad se autopercibe como varón trans o masculinidad trans (independientemente de que haya realizado o no la rectificación de su DNI o alguna intervención sobre su cuerpo).

No binario: se refiere a una persona que no se identifica dentro del binomio de género masculino/femenino y sí como de género no binario.

Otra identidad / ninguna de las anteriores: persona que se autopercibe con una identidad de género distinta a las mencionadas anteriormente.

Prefiero no contestar

¿Se puede responder la identidad de género por otra persona?

Sí. Es importante que la persona que responda el Censo conozca la información de todos los miembros de su hogar para poder responder las preguntas. En caso de desconocer la respuesta sobre identidad de género, existe la opción “ignorado”.

En cuanto al autorreconocimiento étnico, en el cuestionario censal hay cuatro preguntas al respecto. Estas son:

¿Se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios?

El Censo considera que una persona es indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios cuando se reconoce como tal, independientemente de su nacionalidad, etnia, cultura, rasgos físicos, etcétera.

¿De qué pueblo indígena u originario?

Refiere al nombre del pueblo indígena u originario al que declara pertenecer la persona que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios.

¿Habla y/o entiende la lengua de ese pueblo indígena u originario?

Refiere a si puede hablar y/o entender la lengua del pueblo indígena u originaria del cual se reconoce.

¿Se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos?

El Censo considera que una persona es afrodescendiente cuando se reconoce como tal. “Afrodescendiente” corresponde a una identidad de carácter global y universal que puede abarcar a todas las personas que se reconozcan como tales, independientemente de su nacionalidad, etnia, cultura, rasgos físicos, etc. Por su parte el término “negro” refiere a una forma de manifestar la autoadscripción étnica, en el reconocimiento de las raíces africanas.

Por último, es importante saber que se puede responder el autorreconocimiento étnico por otra persona. Para ello, es necesario que quien responda el censo conozca la información de todos los miembros de su hogar. En caso de desconocer la respuesta sobre autorreconocimiento indígena o afrodescendiente, existe la opción “ignorado”.

Si tenés más dudas comunicate al 0800-345-2022 o ingresá al siguiente link: https://www.censo.gob.ar