En Chimbas y Albardón, las obras "se hacen con el corazón y la lealtad"

El mandatario señaló que desde el año 2015 ha visitado a Chimbas llevando obras e inversión, como la autovía, viviendas, pavimentos, iluminación, parque, predio ferial y cloacas, “y cada una de las cosas que a ustedes le han reconstruido el orgullo de habitar este departamento, y eso lo hice de corazón, sin pedir nada a cambio”.

“Siento la necesidad de expresar que no necesitaba nada a cambio y sigo sin necesitarlo, solo quiero que el 14 de mayo, cuando ingresemos al cuarto oscuro miremos un poco hacia atrás, miremos el Chimbas que había y el Chimbas que hay hoy, miremos las cosas que hemos construido juntos. Y les pido desde el corazón que apliquemos la mirada de la lealtad hacia quien de alguna manera transformó la vida de quienes habitan este departamento, de cada uno de ustedes, solo eso les pido, solo eso necesito, lo demás viene solo”, expresó el mandatario.

Luego, agradeció a la gente “porque siempre han estado, en las buenas y en las malas, y yo sé que el próximo 14 de mayo van a volver a estar presentes diciéndole que sí a este proyecto que transformó San Juan y que transformó Chimbas también”.

Uñac recordó que en octubre de este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en el país, “tuvimos siete años de un gobierno de facto que no nos permitió expresarnos con libertad y acá hoy la gente se va a expresar como le dicta el corazón y nos va a acompañar este 14 de mayo cada uno de los chimberos, como yo los he acompañado a ustedes. El 14 de mayo en San Juan y en Chimbas gana la subagrupación Vamos a San Juan”.

A su turno, Gómez expresó que con Sergio Uñac, Chimbas empezó a crecer, dejó de ser el departamento al que nadie quería entrar porque daba miedo. “Pero él dijo ‘vamos a hacer crecer a Chimbas’, y vaya si lo hizo y vaya si lo va a seguir haciendo”.

El candidato a intendente aseguró que “administrar, administra cualquiera, pero gestionar, solo algunos. El parque fue obra del gobierno provincial, el predio ferial fue obra del gobierno provincial, las viviendas fueron obras del gobierno provincial, como los asfaltos y lo demás. Tenemos un gobernador que no lo va a parar nadie porque este progreso no se puede parar. Toda esta gente que estaba acá vamos a apoyarlo gobernador, vamos a defenderlo, estamos siempre y no nos vamos a ir, tenemos el corazón chimbero”, dijo.

Finalmente, Mario Tello señaló que lo que se está jugando Chimbas en este momento es tener un gobierno que siga para adelante, que defienda su gente, que tenga la nobleza de hablar con el corazón.

“En sus años de gobernador Uñac puso todo para Chimbas, puso los fondos para el predio ferial, puso los fondos para la ruta 40, puso los fondos para las viviendas, lo puso para que este Chimbas sea lo que es hoy, un departamento en crecimiento. Por eso el domingo 14 tenemos que ganar con la subagrupación Vamos San Juan”, pidió Tello.

Caravana en Albardón

La primera actividad del sábado fue una gran caravana por las calles de Albardón, donde Sergio Uñac saludó a vecinos y vecinas, acompañado por el candidato a vicegobernador, Cristian Andino; al intendente Juan Carlos Abarca y al candidato a diputado departamental, Pedro Albagli.

La fila interminable de autos partió desde el ingreso a Albardón y llegó a varias localidades del departamento, pasando por fábricas, plantas procesadoras de pasas de uva, bodegas, viñedos y huertas, que simbolizan la amplia producción de Albardón.

Cada esquina obligaba a parar cuando los vecinos se acercaban a saludar al gobernador, fue en una de las calles albardoneras donde una abuela le obsequió unas semitas calientes, recién horneadas. “Muchas gracias! honremos la democracia y vamos a votar el 14 de mayo”, dijo Uñac.