En 24 horas, se anotaron 22 mil sanjuaninos para el mega sorteo del IPV

Marcelo Yornet, interventor del IPV, en diálogo con radio Sarmiento también aclaró que como los departamentos de Santa Lucía y Rivadavia no tienen barrios para sortear, quienes residan allí podrán elegir barrios de los departamentos del Gran San Juan como: Rawson, Chimbas o Capital.

En cuanto a la entrega de estos complejos adelantó: “Estos barrios están en distinta instancia de construcción, algunos serán entregados en el mes de abril, otros en junio o julio de 2024”.

Son muchas viviendas las que se entregarán y si la gestión que viene no tiene estos datos no podrá entregarlas

Las viviendas del IPV son adjudicadas mediante sorteos que comenzarán en noviembre. Para participar de estos sorteos, es necesario estar inscripto y reempadronado en el IPV. La metodología implementada para los sorteos consiste en una página web en la que los inscriptos pueden acceder a la información más importante del sorteo, la normativa del mismo y la aplicación para elegir el barrio en el que participarán del sorteo.

El objetivo de la implementación de este sistema es que los postulantes conozcan su barrio desde el principio del proceso y de esta forma lograr la apropiación social de los adjudicatarios, evitar el desarraigo y a futuro, posibles viviendas sociales deshabitadas.

A su vez, esta metodología divide el padrón en diferentes grupos de prioridad:

• Grupo 1: más de 13 años de antigüedad • Grupo 2: entre 7 y 13 años de antigüedad • Grupo 3: entre 0 y 7 años de antigüedad • Discapacidad General • Discapacidad motriz • Fuerzas de seguridad

Cada uno de estos grupos, tiene un porcentaje de prioridad correspondiente: • Grupo 1: 41% • Grupo 2: 25% • Grupo 3: 20% • Discapacidad Motriz: 5% • Discapacidad General: 5% • Fuerzas de seguridad / Ex Combatientes de Malvinas: 4%