Autoridades y empresarios de la región chilena de Coquimbo reclamaron más maquinaria y turnos de trabajo para acelerar el despeje del paso internacional de Agua Negra, que conecta con San Juan, y lograr su apertura durante diciembre.
Empresarios chilenos piden habilitar el Paso de Agua Negra en diciembre
Desde la Corporación Paso de Agua Negra (CORPAN) advirtieron que postergar la habilitación hasta enero podría representar pérdidas de unos 15 millones de dólares para la región, con impacto en el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio.