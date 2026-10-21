Empresarios chilenos piden habilitar el Paso de Agua Negra en diciembre

El pedido fue planteado ante el senador chileno Matías Walker, quien se comprometió a trasladar la inquietud al Ministerio de Obras Públicas.

Desde la Corporación Paso de Agua Negra (CORPAN) advirtieron que postergar la habilitación hasta enero podría representar pérdidas de unos 15 millones de dólares para la región, con impacto en el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio.