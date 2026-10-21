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Empresarios chilenos piden habilitar el Paso de Agua Negra en diciembre

Desde la Corporación Paso de Agua Negra (CORPAN) advirtieron que postergar la habilitación hasta enero podría representar pérdidas de unos 15 millones de dólares para la región, con impacto en el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio.

Autoridades y empresarios de la región chilena de Coquimbo reclamaron más maquinaria y turnos de trabajo para acelerar el despeje del paso internacional de Agua Negra, que conecta con San Juan, y lograr su apertura durante diciembre.

El pedido fue planteado ante el senador chileno Matías Walker, quien se comprometió a trasladar la inquietud al Ministerio de Obras Públicas.

Desde la Corporación Paso de Agua Negra (CORPAN) advirtieron que postergar la habilitación hasta enero podría representar pérdidas de unos 15 millones de dólares para la región, con impacto en el turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio.

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Entre las propuestas figuran incorporar equipos de mayor capacidad y establecer dos o tres turnos diarios para acelerar los trabajos, actualmente condicionados por las condiciones meteorológicas.

Durante la reunión también se retomó el proyecto del túnel internacional de Agua Negra y la posibilidad de avanzar mediante concesiones.

Por ahora, la apertura en diciembre es un reclamo de los sectores productivos chilenos y no una fecha confirmada. La habilitación dependerá del avance de las tareas y de las condiciones climáticas.

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