Agua Negra: los trabajos de despeje cada vez más cerca del portal del túnel

Entre las máquinas utilizadas se encuentran motoniveladoras, cargadoras, topadoras y retropalas, que trabajan de manera sostenida para avanzar sobre los sectores afectados.

La persistencia de grandes acumulaciones de nieve en octubre evidencia las dificultades que presentan las tareas en esta zona de alta montaña, donde las condiciones climáticas representan un desafío para los operarios y la maquinaria.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios mantenerse informados sobre el estado de la Ruta Nacional 150 exclusivamente a través de los reportes oficiales del organismo, debido a que las condiciones de transitabilidad pueden variar según la evolución del tiempo y el avance de los trabajos.