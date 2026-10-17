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Agua Negra: los trabajos de despeje cada vez más cerca del portal del túnel

Vialidad Nacional continúa con los trabajos en el Paso Internacional Agua Negra y las imágenes muestran la gran cantidad de nieve acumulada en plena primavera. Los equipos avanzan por el kilómetro 358 y están a solo tres kilómetros del portal del túnel.

A mediados de octubre, la nieve acumulada en la alta montaña sanjuanina sigue sorprendiendo por su magnitud. Las imágenes de los trabajos en el Paso Internacional Agua Negra muestran importantes acumulaciones de nieve que todavía cubren sectores de la Ruta Nacional 150 y demandan un intenso operativo para despejar la calzada.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través de su Distrito San Juan, informó que los equipos de la División Conservación, junto con la empresa contratista VIALCAT, continúan avanzando en las tareas de despeje para alcanzar el portal del túnel de Agua Negra.

Actualmente, las maquinarias trabajan a la altura del kilómetro 358, a unos tres kilómetros de ese punto. El operativo se desarrolla en condiciones climáticas adversas y requiere el despliegue de equipos pesados para remover la nieve acumulada y recuperar la transitabilidad.

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Entre las máquinas utilizadas se encuentran motoniveladoras, cargadoras, topadoras y retropalas, que trabajan de manera sostenida para avanzar sobre los sectores afectados.

La persistencia de grandes acumulaciones de nieve en octubre evidencia las dificultades que presentan las tareas en esta zona de alta montaña, donde las condiciones climáticas representan un desafío para los operarios y la maquinaria.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios mantenerse informados sobre el estado de la Ruta Nacional 150 exclusivamente a través de los reportes oficiales del organismo, debido a que las condiciones de transitabilidad pueden variar según la evolución del tiempo y el avance de los trabajos.

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