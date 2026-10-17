A mediados de octubre, la nieve acumulada en la alta montaña sanjuanina sigue sorprendiendo por su magnitud. Las imágenes de los trabajos en el Paso Internacional Agua Negra muestran importantes acumulaciones de nieve que todavía cubren sectores de la Ruta Nacional 150 y demandan un intenso operativo para despejar la calzada.
Agua Negra: los trabajos de despeje cada vez más cerca del portal del túnel
Vialidad Nacional continúa con los trabajos en el Paso Internacional Agua Negra y las imágenes muestran la gran cantidad de nieve acumulada en plena primavera. Los equipos avanzan por el kilómetro 358 y están a solo tres kilómetros del portal del túnel.