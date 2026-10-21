Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada

La convocatoria fue realizada en simultáneo a la opositora, con un claro objetivo: desactivar el acompañamiento de los bloques "del medio". Para frustrar la convocatoria opositora, los libertarios replicaron dos proyectos del temario de los disidentes. Uno de ellos fue el que busca ofrecer una la propuesta "superadora" a la Emergencia en discapacidad, que la oposición apunta a prorrogar un año. El dictamen libertario, que reunió el acompañamiento de los principales aliados al oficialismo, va a contramano del Presupuesto 2027, cuyo proyecto apunta a desmantelar los beneficios logrados en la ley vigente.

El otro tema que el oficialismo introdujo en el temario son las iniciativas que buscan brindar una solución a la creciente situación de morosidad, aunque aquí aparecen mayores diferencias: mientras que el oficialismo busca establecer esquemas preventivos y educación financiera; la oposición impulsa declarar la Emergencia crediticia con el objetivo de refinanciar las deudas y condonar intereses punitorios.

Con 131 diputados presentes en el recinto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por iniciada la sesión que se estima que podría durar una veintena de horas.

Además de La Libertad Alianza, dieron quorum en el recinto los diputados del PRO, la UCR que conduce Pamela Verasay, Adelante Buenos Aires, Argentina Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca y un sector de Provincias Unidas. Entre ellos, la pullarista Gisela Scaglia y los cordobeses que se referencian en Martín Llaryora.

En cambio, esperaron tras bambalinas los legisladores de Unión por la Patria, el FIT, la Coalición Cívica, los tucumanos de Independencia, Encuentro Federal y el sector que se ubica en las antípodas del Gobierno, como los socialistas de Santa Fe y los radicales "sin peluca", entre los que se encuentran Martín Lousteau, Pablo Juliano y Mariela Coletta.

El debate por la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada

El primer proyecto que se debate en la sesión es el de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que ya fue aprobada por 37 a 33 votos en el Senado. Entre otros temas, la iniciativa introduce modificaciones en las expropiaciones para que "hagan el menor daño a la propiedad privada", como señaló el diputado de LLA y miembro informante, Santiago Santurio al defender la iniciativa. A grandes rasgo, este capítulo establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva".

En este sentido, la iniciativa considera indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Al mismo tiempo, fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días.

A propósito de los desalojos, la iniciativa, que fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amplía su posibilidad para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". Al mismo tiempo, garantiza hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".

Ahora bien, el texto dictaminado en comisión le introdujo una modificación a la media sanción del Senado. Reincorporó la ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Aunque, de manera opuesta. Mientras la versión original, impulsada por el "Coloso", buscaba derogar la ley que le pone un límite del 15% a la venta de terrenos en manos de extranjeros, La Libertad Avanza decidió introducir una reforma para blindar su vigencia. En concreto, el texto restablece la ley kirchnerista y deroga la derogación de la misma, contemplada en el DNU 70/23.

"Han vuelto a la ley del peronismo", chicaneó el massista Diego Juliano, al hacer hincapié en el restablecimiento de la Ley de Tierras -tema al que Santurio no aludió en su dircuso. "Pusieron a la Argentina en venta al 100%", les recriminó el diputado.

“Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, dijo a su turno el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

"La Libertad Avanza va a estar levantando la manito a favor de una ley que su Presidente (Javier Milei) quiso hacer pelota", dijo la diputada de la Cámpora, Paula Penacca, al hacer uso de la palabra y recordar que el mandatario intentó derogar la ley.

Sobre este tema, la oposición apunta a voltear el texto oficialista y avanzar con el restablecimiento de la ley de Tierras.