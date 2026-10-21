Ministros explicaron a diputados el financiamiento de Ruta 40 sur

Los trabajos contemplan dos trochas de 7,30 metros, separadas por una barrera de hormigón tipo New Jersey, la repavimentación de banquinas de 2,30 metros y obras en las colectoras.

En relación con los puentes, Perea indicó que se prevé construir seis en una primera etapa, frente a los casi doce contemplados en el proyecto original. Las intervenciones corresponden a calle 11, el cruce de la ruta y calle 11, calle 14, Carpintería, Colonia Fiscal y Media Agua. Los restantes quedarán previstos para una segunda etapa.

Asimismo, señaló que, en coordinación con Vialidad, se licitará cada sección por separado. Esta modalidad permitirá que tres empresas trabajen simultáneamente, con el objetivo de reducir el tiempo de interrupción del tránsito durante la ejecución de las obras.

Las condiciones del financiamiento

El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, detalló las condiciones del préstamo de USD 160 millones que la Provincia gestionó ante el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Según explicó, los recursos estarán destinados a financiar las secciones I y III de la Ruta Nacional 40, en el marco del Programa de Conectividad para la Integración Regional de la Provincia de San Juan. La iniciativa también contempla el fortalecimiento institucional y otros gastos elegibles previstos en el contrato de préstamo y sus anexos.

De acuerdo con el proyecto de ley, la operación tendrá un plazo total de 15 años desde la entrada en vigencia del contrato, con un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital. La devolución se realizará mediante cuotas semestrales consecutivas y, en lo posible, iguales. Los intereses se abonarán semestralmente sobre los saldos de capital pendientes, a una tasa variable equivalente a la SOFR a seis meses más un adicional de 1,75 % anual.

Durante la reunión, Gutiérrez explicó el alcance de estas condiciones y señaló que los intereses se calculan sobre los fondos efectivamente desembolsados. Además, indicó que, tomando como referencia una SOFR del 4,20 %, la tasa total se ubicaría por debajo del 6 %.

En relación con la garantía, el proyecto establece que la República Argentina actuará como garante de la operación. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo provincial a afectar los recursos provenientes del régimen de coparticipación federal.

El ministro también explicó que, una vez aprobada la ley, deberán cumplirse las instancias administrativas correspondientes para formalizar la operación y suscribir los acuerdos entre la Provincia, el CAF y el Estado nacional.

Al referirse a la capacidad de pago de la provincia, Gutiérrez sostuvo que el servicio de la deuda se mantendrá por debajo del límite del 15 % establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. También precisó que las proyecciones fueron realizadas sin computar los ingresos por regalías mineras.

En ese sentido, señaló que las regalías representan actualmente cerca del 2 % de los ingresos corrientes y que, con el desarrollo de nuevos proyectos mineros, podrían alcanzar el 20 %. El ministro remarcó que las estimaciones se elaboraron bajo criterios conservadores.

Finalizadas las exposiciones, los diputados realizaron consultas sobre distintos aspectos de la iniciativa, vinculados tanto a las características y el financiamiento de las obras como a las condiciones del endeudamiento. Los interrogantes planteados fueron respondidos por los funcionarios presentes.

De esta manera, la Cámara de Diputados llevó adelante una instancia informativa para conociera en detalle los alcances técnicos, financieros y administrativos del proyecto. El Expediente N.º 2610/2026, será puesta a consideración del cuerpo legislativo para su tratamiento sobre tablas durante la décima primera sesión ordinaria, prevista para este jueves.