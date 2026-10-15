La habilitación del Paso Internacional Agua Negra, arteria clave para la conectividad y el turismo entre la provincia de San Juan y la Región de Coquimbo, transita un escenario complejo. A pesar de que las tareas operativas registran un 33% de avance, las autoridades chilenas confirmaron que por el momento no es posible definir una fecha de apertura para la temporada estival 2026-2027.
Con acumulaciones de nieve de 8 metros, Agua Negra aún no tiene fecha de apertura
Los trabajos de despeje en el Paso Internacional Agua Negra alcanzan un 33% de avance, pero las acumulaciones de nieve de hasta 7,82 metros y los daños por aludes impiden fijar una fecha de apertura.