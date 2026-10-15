Con acumulaciones de nieve de 8 metros, Agua Negra aún no tiene fecha de apertura

Las labores de la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas de Chile se enfrentan a un cuadro meteorológico severo en la alta montaña, donde la acumulación de nieve llega a los 7,82 metros de altura en varios sectores del trazado. A la compleja tarea de remoción del manto níveo se suma el hallazgo de graves daños estructurales sobre la red vial provocados por desprendimientos de rocas, rodados y aludes.

Frente a esta situación, el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, mantuvo una reunión informativa con el seremi de Obras Públicas, Cristian Smitmans, e integrantes de entidades empresariales como la Multigremial y la Corporación Paso Agua Negra (CORPAN). En el encuentro se remarcó que las cuadrillas viales no solo deberán limpiar el camino, sino también reparar los tramos socavados antes de autorizar el flujo vehicular para garantizar la seguridad vial de los automovilistas.