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Con acumulaciones de nieve de 8 metros, Agua Negra aún no tiene fecha de apertura

Los trabajos de despeje en el Paso Internacional Agua Negra alcanzan un 33% de avance, pero las acumulaciones de nieve de hasta 7,82 metros y los daños por aludes impiden fijar una fecha de apertura.

La habilitación del Paso Internacional Agua Negra, arteria clave para la conectividad y el turismo entre la provincia de San Juan y la Región de Coquimbo, transita un escenario complejo. A pesar de que las tareas operativas registran un 33% de avance, las autoridades chilenas confirmaron que por el momento no es posible definir una fecha de apertura para la temporada estival 2026-2027.

Las labores de la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas de Chile se enfrentan a un cuadro meteorológico severo en la alta montaña, donde la acumulación de nieve llega a los 7,82 metros de altura en varios sectores del trazado. A la compleja tarea de remoción del manto níveo se suma el hallazgo de graves daños estructurales sobre la red vial provocados por desprendimientos de rocas, rodados y aludes.

Frente a esta situación, el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, mantuvo una reunión informativa con el seremi de Obras Públicas, Cristian Smitmans, e integrantes de entidades empresariales como la Multigremial y la Corporación Paso Agua Negra (CORPAN). En el encuentro se remarcó que las cuadrillas viales no solo deberán limpiar el camino, sino también reparar los tramos socavados antes de autorizar el flujo vehicular para garantizar la seguridad vial de los automovilistas.

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La falta de certezas genera fuerte expectativa en el sector comercial, gastronómico y hotelero de Coquimbo, que aguarda anualmente la llegada del flujo de veraneantes sanjuaninos. La problemática de la conectividad terrestre será uno de los ejes centrales que abordarán las autoridades de ambos lados de la cordillera durante las jornadas del Comité de Integración, pautadas para los días 2 y 3 de diciembre en la ciudad de La Serena.

Fuente: radio Guayacán

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