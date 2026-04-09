Empleo doméstico: sueldo actualizado y cuánto hay que pagar por hora
Abril arrancó sin paritarias y con salarios congelados. En San Juan, familias y trabajadoras ajustan números mientras se sostienen los valores de marzo.
Abril llegó sin novedades salariales para el servicio doméstico y el impacto ya se siente en San Juan. Sin un nuevo acuerdo paritario, los valores se mantienen congelados y tanto empleadores como trabajadoras deben reorganizar sus cuentas en un contexto económico ajustado.
La falta de actualización dejó vigente la escala definida tras los aumentos de comienzos de año, pero con un cambio clave: ya no se paga el bono extraordinario que complementó ingresos en los primeros meses de 2026.
Para las tareas generales —la categoría más extendida, que incluye limpieza de viviendas— los valores mínimos siguen siendo:
Con retiro: $3.348,37 por hora
Sin retiro: $3.599,86 por hora
Estos montos funcionan como piso legal. En la práctica, en San Juan pueden variar según la cantidad de horas, la confianza entre las partes y las tareas específicas.
En caso de jornadas completas, el salario mensual mínimo se ubica en:
$410.773,52 con retiro
$455.160,14 sin retiro
El día a día: entre la necesidad y el ajuste
En el plano local, la situación refleja una doble presión. Por un lado, trabajadoras que buscan recomponer ingresos ante la inflación. Por otro, familias que intentan sostener el servicio en medio de un contexto económico complejo.
Sin bono y sin aumentos, abril se presenta como un mes de transición, donde el equilibrio depende más de acuerdos informales que de actualizaciones oficiales.
Qué adicionales siguen vigentes
A pesar del congelamiento, la normativa mantiene extras obligatorios que deben sumarse al salario:
Antigüedad: +1% por cada año trabajado
Días especiales: pago adicional si se trabajó en fechas como el Día de las Empleadas Domésticas
Zona desfavorable: no aplica en San Juan, pero sigue vigente para otras regiones del país
Estos ítems son clave, ya que forman parte del salario legal y no son opcionales.
Otras categorías y valores
El esquema también fija referencias para otros trabajos dentro del sector:
Cuidado de personas:
$3.599,86 por hora (con retiro)
$4.012,14 (sin retiro)
Caseros:
$3.599,86 por hora
$455.160,14 mensuales
La registración, un punto clave
En paralelo, continúa siendo obligatorio registrar la relación laboral en la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA).
El trámite, que se realiza con clave fiscal, incluye la carga de datos del trabajador, condiciones laborales y la generación del recibo de sueldo. En San Juan, este punto sigue siendo uno de los principales desafíos del sector, especialmente en trabajos por hora o de baja carga semanal.
Sin paritarias, a la espera
Con el esquema salarial sin cambios y sin señales de una pronta negociación, el sector atraviesa abril con previsibilidad en los números, pero incertidumbre hacia adelante.
En San Juan, donde el servicio doméstico es una fuente de ingreso clave para muchas familias, la falta de actualización no pasa desapercibida: los valores están definidos, pero el margen de negociación se traslada, cada vez más, al vínculo directo entre empleador y trabajadora.