Empleo doméstico: sueldo actualizado y cuánto hay que pagar por hora

Para las tareas generales —la categoría más extendida, que incluye limpieza de viviendas— los valores mínimos siguen siendo:

Con retiro: $3.348,37 por hora

$3.348,37 por hora Sin retiro: $3.599,86 por hora

Estos montos funcionan como piso legal. En la práctica, en San Juan pueden variar según la cantidad de horas, la confianza entre las partes y las tareas específicas.

En caso de jornadas completas, el salario mensual mínimo se ubica en:

$410.773,52 con retiro

$455.160,14 sin retiro

El día a día: entre la necesidad y el ajuste

En el plano local, la situación refleja una doble presión. Por un lado, trabajadoras que buscan recomponer ingresos ante la inflación. Por otro, familias que intentan sostener el servicio en medio de un contexto económico complejo.

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Sin bono y sin aumentos, abril se presenta como un mes de transición, donde el equilibrio depende más de acuerdos informales que de actualizaciones oficiales.

Qué adicionales siguen vigentes

A pesar del congelamiento, la normativa mantiene extras obligatorios que deben sumarse al salario:

Antigüedad: +1% por cada año trabajado

+1% por cada año trabajado Días especiales: pago adicional si se trabajó en fechas como el Día de las Empleadas Domésticas

pago adicional si se trabajó en fechas como el Día de las Empleadas Domésticas Zona desfavorable: no aplica en San Juan, pero sigue vigente para otras regiones del país

Estos ítems son clave, ya que forman parte del salario legal y no son opcionales.

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Otras categorías y valores

El esquema también fija referencias para otros trabajos dentro del sector:

Cuidado de personas: $3.599,86 por hora (con retiro) $4.012,14 (sin retiro)

Caseros: $3.599,86 por hora $455.160,14 mensuales



La registración, un punto clave

En paralelo, continúa siendo obligatorio registrar la relación laboral en la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA).

El trámite, que se realiza con clave fiscal, incluye la carga de datos del trabajador, condiciones laborales y la generación del recibo de sueldo. En San Juan, este punto sigue siendo uno de los principales desafíos del sector, especialmente en trabajos por hora o de baja carga semanal.

Sin paritarias, a la espera

Con el esquema salarial sin cambios y sin señales de una pronta negociación, el sector atraviesa abril con previsibilidad en los números, pero incertidumbre hacia adelante.

En San Juan, donde el servicio doméstico es una fuente de ingreso clave para muchas familias, la falta de actualización no pasa desapercibida: los valores están definidos, pero el margen de negociación se traslada, cada vez más, al vínculo directo entre empleador y trabajadora.