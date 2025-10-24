El Zonda vuelve a soplar fuerte: ¿durará todo el fin de semana?

Alerta amarilla por viento Zonda

Protección Civil informó que durante la tarde del viernes 24 de octubre se prevé la ocurrencia de viento Zonda en sectores de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

El área será afectada por ráfagas de entre 30 y 45 km/h, con picos que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa.

Recomendaciones oficiales

Las autoridades pidieron tomar precauciones ante el viento fuerte:

Asegurar puertas, ventanas y objetos sueltos.

Evitar detenerse bajo árboles o estructuras inestables.

Conducir con precaución y mantener luces bajas encendidas.

Mantener linternas a mano ante posibles cortes de energía.

Además, recordaron que el riesgo de incendios forestales es alto. Se recomienda no arrojar colillas ni basura en zonas rurales, evitar fogatas y liberar los alrededores de las viviendas rurales para prevenir propagaciones de fuego.

Ante cualquier emergencia, los números habilitados son:

911 (Emergencias)

103 (Protección Civil)

100 (Bomberos)