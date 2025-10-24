En un operativo realizado en el departamento Rawson, efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan lograron detener a un sujeto que era intensamente buscado por la Justicia. Se trata de Alan Ortega, quien había recibido salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial y no regresó al cumplimiento de su condena.
Detuvieron en Rawson a un evadido del Penal que era intensamente buscado
