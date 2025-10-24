"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Rawson

Detuvieron en Rawson a un evadido del Penal que era intensamente buscado

La Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan logró detener a Alan Ortega, un hombre que no había regresado al Servicio Penitenciario tras recibir salidas transitorias.

En un operativo realizado en el departamento Rawson, efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan lograron detener a un sujeto que era intensamente buscado por la Justicia. Se trata de Alan Ortega, quien había recibido salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial y no regresó al cumplimiento de su condena.

Según informaron fuentes policiales, los investigadores recibieron datos sobre la posible presencia de Ortega en un barrio de la villa cabecera de Rawson. Con esa información, se montó un operativo de búsqueda que permitió su aprehensión sin incidentes.

Tras ser identificado, se comprobó que Ortega cumplía una condena por el delito de robo agravado. El Juzgado de Ejecución Penal ordenó su inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario para continuar con el cumplimiento de la pena impuesta.

Te puede interesar...

Las autoridades destacaron el trabajo de inteligencia y coordinación que permitió dar con el paradero del prófugo, quien se encontraba en la mira de las fuerzas de seguridad desde hacía varias semanas.

Temas

Te puede interesar