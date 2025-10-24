Detuvieron en Rawson a un evadido del Penal que era intensamente buscado

Según informaron fuentes policiales, los investigadores recibieron datos sobre la posible presencia de Ortega en un barrio de la villa cabecera de Rawson. Con esa información, se montó un operativo de búsqueda que permitió su aprehensión sin incidentes.

Tras ser identificado, se comprobó que Ortega cumplía una condena por el delito de robo agravado. El Juzgado de Ejecución Penal ordenó su inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario para continuar con el cumplimiento de la pena impuesta.