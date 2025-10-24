La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 57/25 por viento Zonda para la tarde de este viernes 24 de octubre. El fenómeno afectará a los sectores de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.
Prevén fuertes ráfagas de viento Zonda en San Juan para la tarde del viernes
Protección Civil advierte por la posible ocurrencia de viento Zonda durante la tarde de este viernes 24 de octubre en varios departamentos. Se esperan ráfagas que podrían superar los 75 km/h.