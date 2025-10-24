"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Prevén fuertes ráfagas de viento Zonda en San Juan para la tarde del viernes

Protección Civil advierte por la posible ocurrencia de viento Zonda durante la tarde de este viernes 24 de octubre en varios departamentos. Se esperan ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 57/25 por viento Zonda para la tarde de este viernes 24 de octubre. El fenómeno afectará a los sectores de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el informe, el área será impactada por vientos con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa.

Recomendaciones ante vientos fuertes:

Te puede interesar...

  • Prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos.

  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

  • Conducir con precaución, mantener distancia entre vehículos y circular con luces bajas.

  • No detenerse debajo de árboles ni carteles, marquesinas o toldos.

  • Tener linternas cargadas y a mano.

Prevención de incendios forestales:

Protección Civil advirtió que el riesgo de incendios es alto debido a las condiciones de sequedad que provoca el Zonda.

  • No arrojar colillas de cigarrillos ni basura en zonas con vegetación.

  • Evitar fogatas o quemas cerca de áreas agrícolas.

  • Mantener despejados los alrededores de las viviendas rurales con franjas de tierra de al menos 5 metros.

  • Ante la presencia de humo o fuego, llamar de inmediato a Bomberos o al 911.

Finalmente, recordaron que la quema de hojas o basura está prohibida por ley y que toda persona que provoque fuego en zonas de riesgo será denunciada penalmente.

Temas

Te puede interesar