Qué países de América Latina tienen las mayores fortunas en 2026

La analista considera que los principales condicionantes para estos grandes grupos empresariales en 2026 estarán ligados a tres ejes fundamentales.

En primer lugar, la evolución del entorno político y regulatorio, especialmente en materia fiscal, arancelaria y de intervención estatal; segundo, la dinámica del crecimiento global y de China, clave para sostener la demanda de materias primas; y tercero, la capacidad de cada grupo para adaptarse a un escenario de liquidez global más selectiva, priorizando eficiencia operativa, control del endeudamiento y generación consistente de caja.

Los países que concentran mayor riqueza en la región

Según Oxfam, Brasil concentra la mayor cantidad de milmillonarios de la región (66) y también la mayor riqueza total de Latinoamérica (u$s253.196 millones).

Le siguen, en este orden, México (u$s219.000 millones), Chile (u$s54.400 millones), Colombia (u$s42.000 millones) y Argentina (u$s19.800 millones), otras de las principales economías latinoamericanas. A noviembre del año pasado, la región contaba con 109 milmillonarios, 14 más que un año antes. La fortuna conjunta de este grupo alcanzó los u$s622.900 millones, una cifra cercana al PIB combinado de Chile y Perú.

Los 10 más ricos de la región latinoamericana