En estos departamentos recibirán la Garrafa Hogar
El cronograma de operativos para la próxima semana.
El cronograma de operativos para la próxima semana.
El programa Garrafa Hogar, dependiente de la Dirección de Defensa al Consumidor, continúa su recorrido por los departamentos de San Juan. Esta iniciativa del Gobierno de San Juan permite a las familias adquirir garrafas de 10 y 15 kilogramos a precios accesibles.
Garrafa Hogar forma parte del plan de contención invernal anticipada, que busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas, ofreciendo cilindros de gas que cumplen las normas de seguridad. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $20.000 y las de 15 kg a $30.000.
El cronograma es el siguiente:
Lunes 13 en Albardón
9 a 10 horas en la Villa Ampakama (frente calle San Nicolás, Las Lomitas)
10:30 a 11 horas en el Parque Latinoamericano (Villa San Martín)
12 a 13 horas en la plaza del Barrio Kirchner (Campo Afuera)
Martes 14 en Iglesia
10 a 11 horas en la Unión Vecinal Rodeo (calle Santo Domingo)
11:30 a 12:30 horas en el Club Sportivo Pismanta (calle principal s/n, Las Flores)
13 a 14 horas en el Obrador Municipal (Villa Iglesia)
Miércoles 15 en 25 de Mayo
10 a 11:30 horas en la Unión Vecinal Fomento (El Encón)
12 a 13:30 horas en el Playón del CIC de Estación José Martí
Jueves 16 en Ullum
9 a 10:30 horas en la Plaza Eva Duarte de Perón
11 a 13 horas en calles Hermógenes Ruiz y José Aguilera
Viernes 17 en Valle Fértil
8:30 horas en la Plaza Chucuma
9:30 horas en el SUM de Astica
11:50 horas en la Plaza Usno
13:30 horas en Villa San Agustín (Oficinas del Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y Gral. Acha)