En estos departamentos recibirán la Garrafa Hogar

El programa Garrafa Hogar, dependiente de la Dirección de Defensa al Consumidor, continúa su recorrido por los departamentos de San Juan. Esta iniciativa del Gobierno de San Juan permite a las familias adquirir garrafas de 10 y 15 kilogramos a precios accesibles.

Garrafa Hogar forma parte del plan de contención invernal anticipada, que busca mitigar el impacto de las bajas temperaturas, ofreciendo cilindros de gas que cumplen las normas de seguridad. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $20.000 y las de 15 kg a $30.000.