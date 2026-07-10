La Justicia restituyó la pensión de Cristina Kirchner y el Gobierno confirmó que reducirá el monto

Qué descuentos aplicará el Gobierno

Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno confirmó que implementará dos reducciones sobre la asignación.

La primera consiste en la eliminación del adicional por zona austral, beneficio que hasta ahora integraba el haber previsional.

Desde el Ejecutivo argumentaron que ese plus no corresponde porque la ex presidenta cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires y no reside actualmente en una provincia alcanzada por ese beneficio.

El segundo descuento será significativamente mayor. ANSES descontará $3.136.630,81 por mes hasta recuperar un total de $660.052.338,87, suma que el Estado considera fue percibida de manera indebida durante años.

Además de estas deducciones, sobre el haber también continuarán aplicándose los descuentos correspondientes a la obra social y al Impuesto a las Ganancias, según la normativa vigente.

Por qué había sido suspendido el beneficio

Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner cobraba dos asignaciones contempladas en la Ley 24.018, que establece un régimen previsional especial para expresidentes y exvicepresidentes. Uno de esos ingresos correspondía a su asignación como ex presidenta y el otro era la pensión derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.

Ambos beneficios fueron suspendidos por el Gobierno nacional luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Posteriormente, la defensa de la ex mandataria acudió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar que ordenó restituir, de manera provisoria, uno de esos beneficios mientras continúa el proceso judicial.

La postura del Gobierno

Aunque ANSES acatará la resolución judicial, el Gobierno dejó en claro que continuará apelando la decisión. El organismo previsional ratificó que sigue vigente el recurso presentado ante la Corte Suprema para intentar revertir la medida cautelar.

Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que Cristina Kirchner no debería acceder a un régimen previsional de privilegio debido a que posee una condena firme por delitos contra la administración pública.

Según el Ejecutivo, la Ley 24.018 establece que este tipo de asignaciones constituyen un reconocimiento al "honor, mérito y buen desempeño" en el ejercicio del cargo, condiciones que consideran incompatibles con una condena por corrupción.

Mientras la Corte Suprema resuelve el planteo de fondo, la ex presidenta volverá a percibir la asignación previsional, aunque con los descuentos ya anunciados por el Gobierno nacional.