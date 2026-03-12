El Teatro del Bicentenario cumple 10 años: programación completa

En el discurso, el ministro Guido Romero resaltó el interés del Gobernador, Marcelo Orrego, en que esta temporada sea de excelencia y que llegue a todos los sanjuaninos. “En estos diez años el teatro ha logrado posicionarse como un polo cultural en el país. La cultura es una inversión estratégica porque nos permite posicionarnos a nivel nacional con una identidad de trabajo y una impronta que trasciende”.

En la misma línea la secretaria de cultura, Analía Vilches, dijo “El trabajo del Teatro del Bicentenario es muy importante para nosotros. Crear vínculos con los sanjuaninos y trascender las fronteras es uno de los objetivos que tenemos para dar a conocer la cultura de la provinncia.”

Por otro lado, la directora del Teatro del Bicentenario, Silvana Moreno destacó el trabajo que se viene haciendo desde hace dos años para concretar esta temporada y también la importancia de las alianzas estratégicas para el desarrollo de las políticas culturales que lleva adelante el Gobernador Marcelo Orrego.

Un escenario, mil emociones: la temporada que celebra diez años en Sala Principal

En marzo, la Sala Principal abrirá con Reflejos de Macondo, un concierto – experiencia inspirada en el universo literario de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que propone un encuentro sensorial entre música e imagen. En abril, el Teatro presentará Mujeres Argentinas, la icónica creación de Ariel Ramírez y Félix Luna cobra vida nuevamente en el escenario principal del TB a través de una producción integral e inédita, concebida especialmente por el Teatro en la temporada 2023.

Durante mayo y julio, el Teatro del Bicentenario celebrará las tradicionales Galas Patrias, funciones especiales que invitan a conmemorar las fechas fundacionales de la Argentina a través de las artes escénicas. En junio, la danza será protagonista con Carmina Burana, la reconocida versión coreográfica de Mauricio Wainrot, una producción original del Teatro que se ha consolidado como una de las obras patrimoniales de su repertorio.

El mes de julio traerá nuevamente a escena El Brote, la aclamada obra de Emiliano Dionisi protagonizada por Roberto Peloni, una propuesta teatral que explora con intensidad los límites entre ficción y realidad.

En agosto, la música volverá a ocupar un lugar central con la cuarta edición del Festival Cuyo Contemporáneo, dedicado a la creación musical actual, y con el Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles “En el canto hay unidad”, que reunirá a jóvenes voces de distintas regiones. Ese mismo mes, el escenario del TB recibirá a Los Nocheros, referentes indiscutidos del folklore argentino.

La programación continuará en septiembre con Moliendo a Molière, una producción original del Teatro del Bicentenario dirigida por Emiliano Dionisi y destinada especialmente al público infanto juvenil. Esta propuesta se enmarca en el Programa de Introducción al Arte para la Niñez y Adolescencia, se trata de un proyecto educativo que permitirá que miles de niños de toda la provincia puedan disfrutar de funciones gratuitas, promoviendo el acceso a las artes escénicas como una valiosa herramienta de formación, desarrollo de la sensibilidad y construcción de comunidad.

También se presentarán La Delio Valdez, una de las orquestas de cumbia más representativas de Latinoamérica, un espectáculo que celebra la potencia del colectivo, el baile y la identidad popular. Con su inconfundible sonido, la banda propone una experiencia festiva y arrolladora, donde la cumbia se transforma en un lenguaje compartido que convoca al encuentro y a la celebración.

Septiembre continúa con la presentación de Elena Roger, consagrada en los escenarios más prestigiosos del mundo, Roger propone un concierto íntimo y emotivo, donde su voz y su interpretación recorren canciones emblemáticas que forman parte del imaginario colectivo. Acompañada al piano por Nicolás Guerschberg, la artista invita al público a vivir una experiencia musical de profunda sensibilidad, consolidando este encuentro como un hito dentro de la temporada y un orgullo para la vida cultural de la provincia.

En octubre, la lírica ocupará el centro de la escena con La Traviata, la emblemática obra de Giuseppe Verdi, en una producción del Teatro Colón que será repuesta por el Teatro del Bicentenario, reviviendo además la ópera con la que se inauguró la sala hace diez años.

Durante noviembre, el Teatro presentará Brothers, un estreno mundial y producción original inspirada en la correspondencia entre Vincent y Theo van Gogh.

Ese mismo mes, el Teatro del Bicentenario recibirá al Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca, con El Lago de los Cisnes, una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico. La llegada del Ballet Estable del Teatro Colón constituye un suceso artístico de gran valor simbólico y cultural, ya que en esta oportunidad presentará la versión completa de El lago de los cisnes, que en contadas ocasiones ha podido disfrutarse íntegramente en San Juan.

La temporada culminará en diciembre con Dios Salve a la Reina, el reconocido homenaje internacional a la banda Queen, y con el concierto de cierre de temporada de La Camerata, que celebrará junto al público el recorrido artístico del año.