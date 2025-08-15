"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Poder Judicial

El Poder Judicial de San Juan impulsa campaña solidaria por el Día del Niño

La campaña solidaria “Manos que donan, meriendas que abrazan”, destinada a colaborar con los merenderos “Bichito de Luz” de Ullum y “Madre Teresa de Calcuta” de Chimbas, que asisten a casi 200 niños de ambas localidades.

Con motivo de celebrar el Día de las Infancias 2025, el Poder Judicial de San Juan lanzó la campaña solidaria “Manos que donan, meriendas que abrazan”, destinada a colaborar con los merenderos “Bichito de Luz” de Ullum y “Madre Teresa de Calcuta” de Chimbas, que asisten a casi 200 niños de ambas localidades.

La iniciativa busca recolectar alimentos para la elaboración de meriendas —como leche en polvo, azúcar, harina, arroz, café, cacao, galletas y golosinas— además de aportes económicos a través de transferencia bancaria al alias MAGISTRADOS.SANJUAN. Quienes realicen donaciones monetarias podrán enviar el comprobante al correo [email protected].

Te puede interesar...

Las contribuciones pueden acercarse de manera individual o grupal a diversos puntos de recepción distribuidos en oficinas judiciales, incluyendo Tribunales, Anexo Jujuy, Anexo Mitre, Escuela Judicial, Juzgados de Paz departamentales y otras dependencias. El listado completo y horarios de recepción:

• Anexo Jujuy; Oficina de la Mujer (OM), 6to Piso, oficina 625 (de 7 a 13 h).

• Tribunales, Recursos Humanos - Rivadavia 473 – este. Segundo Piso (de 7 a 13 h).

• Anexo Mitre. Oficina Judicial de Familia, calle Mitre 83 este (de 7 a 13 h).

• Escuela Judicial – Club Sirio Libanés. Entre Ríos 33 Sur. (de 7 a 13 y de 14 a 20h).

• Oficina de Ejecuciones Fiscales. Rivadavia 448 (e) (ingreso por interior de Galería) (de 7 a 13h).

• Todos los Juzgados de Paz departamentales.

• Registro General Inmobiliario. Avenida Rawson 286 (s) (de 7 a 13 h).

• Dirección de Informática. Mitre 349 este, (de 7 a 13 h).

• Oficina de Notificaciones. Jujuy 166 sur. (de 7 a 13 h)

• OGA de Flagrancia. Haití 459 (este). (de 7 a 13 h)

• Complejo Científico Forense. Av. Libertador Gral. San Martín 5811 (o). (de 7 a 13 h)

En el marco de la campaña, la Unión Judicial San Juan, el Colegio de Magistrados y Funcionarios y la Mutual del Personal del Poder Judicial organizan para el domingo 7 de septiembre una jornada recreativa en el camping de la mutual en Chimbas, a partir de las 15 horas. La entrada será un aporte solidario en alimentos, golosinas o dinero, destinado a los merenderos beneficiados.

La entrega de lo recaudado se realizará en dos fechas: 12 y 26 de septiembre, con meriendas y festejos en cada merendero, a las que podrán sumarse trabajadores del Poder Judicial para compartir con los niños.

Para más información o consultas, se puede contactar a la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia vía mail ([email protected]) o WhatsApp (2644890348).

Temas

Te puede interesar