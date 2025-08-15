El Poder Judicial de San Juan impulsa campaña solidaria por el Día del Niño

Las contribuciones pueden acercarse de manera individual o grupal a diversos puntos de recepción distribuidos en oficinas judiciales, incluyendo Tribunales, Anexo Jujuy, Anexo Mitre, Escuela Judicial, Juzgados de Paz departamentales y otras dependencias. El listado completo y horarios de recepción:

• Anexo Jujuy; Oficina de la Mujer (OM), 6to Piso, oficina 625 (de 7 a 13 h).

• Tribunales, Recursos Humanos - Rivadavia 473 – este. Segundo Piso (de 7 a 13 h).

• Anexo Mitre. Oficina Judicial de Familia, calle Mitre 83 este (de 7 a 13 h).

• Escuela Judicial – Club Sirio Libanés. Entre Ríos 33 Sur. (de 7 a 13 y de 14 a 20h).

• Oficina de Ejecuciones Fiscales. Rivadavia 448 (e) (ingreso por interior de Galería) (de 7 a 13h).

• Todos los Juzgados de Paz departamentales.

• Registro General Inmobiliario. Avenida Rawson 286 (s) (de 7 a 13 h).

• Dirección de Informática. Mitre 349 este, (de 7 a 13 h).

• Oficina de Notificaciones. Jujuy 166 sur. (de 7 a 13 h)

• OGA de Flagrancia. Haití 459 (este). (de 7 a 13 h)

• Complejo Científico Forense. Av. Libertador Gral. San Martín 5811 (o). (de 7 a 13 h)

En el marco de la campaña, la Unión Judicial San Juan, el Colegio de Magistrados y Funcionarios y la Mutual del Personal del Poder Judicial organizan para el domingo 7 de septiembre una jornada recreativa en el camping de la mutual en Chimbas, a partir de las 15 horas. La entrada será un aporte solidario en alimentos, golosinas o dinero, destinado a los merenderos beneficiados.

La entrega de lo recaudado se realizará en dos fechas: 12 y 26 de septiembre, con meriendas y festejos en cada merendero, a las que podrán sumarse trabajadores del Poder Judicial para compartir con los niños.

Para más información o consultas, se puede contactar a la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia vía mail ([email protected]) o WhatsApp (2644890348).