El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por los organismos técnicos competentes y los reportes meteorológicos emitidos para el sector cordillerano para este domingo, se registran condiciones climáticas adversas en la Ruta Nacional 150 y en el sector del Paso de Agua Negra.
El Paso de Agua Negra permanecerá cerrado este domingo
El Ministerio de Gobierno informó los detalles acerca del estado del paso fronterizo tras la inestabilidad del tiempo.