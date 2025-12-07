"
El Paso de Agua Negra permanecerá cerrado este domingo

El Ministerio de Gobierno informó los detalles acerca del estado del paso fronterizo tras la inestabilidad del tiempo.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por los organismos técnicos competentes y los reportes meteorológicos emitidos para el sector cordillerano para este domingo, se registran condiciones climáticas adversas en la Ruta Nacional 150 y en el sector del Paso de Agua Negra.

En virtud de esta situación, y con el objetivo de resguardar la integridad de las personas, prevenir incidentes y evitar situaciones de riesgo, se dispone el cierre preventivo del Centro de Frontera Agua Negra, medida que se mantendrá vigente hasta tanto las condiciones climáticas y de seguridad permitan su reapertura.

La decisión será reevaluada de manera permanente en conjunto con Vialidad, Carabineros y las instituciones que conforman el sistema de coordinación fronteriza.

Se solicita a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar planificar viajes hacia la zona cordillerana mientras el cierre se encuentre vigente.

Vías de contacto

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

