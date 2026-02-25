"
San Juan 8 > San Juan > Quebrada de Zonda

El paseo de la Quebrada de Zonda tiene un 85% de avance de obra

Con más del 85 % de avance, la obra presenta sectores concluidos y tareas en ejecución en confitería, sanitarios, circulaciones accesibles, equipamiento urbano y parquización.

Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía se continúa con la ejecución de la obra en los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda, ubicada sobre el lateral de la Ruta Provincial N° 12, en el departamento Rivadavia. La obra del paseo supera el 85 % de avance y transita su fase de terminaciones, con frentes activos vinculados a la puesta a punto de los espacios.

En el sector de confitería, la estructura general se encuentra prácticamente concluida. Actualmente se desarrollan tareas de instalaciones eléctricas interiores, colocación de luminarias y tableros, además de trabajos finales en carpinterías, pintura y revestimientos. Los dos módulos sanitarios y las áreas de cantina presentan un alto grado de ejecución, con ingresos y circulaciones en proceso de finalización.

Las circulaciones peatonales avanzan con la ejecución de veredines de hormigón, senderos estampados y la colocación de baldosas podotáctiles, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad para los visitantes. En esta etapa, los senderos se extienden hacia los Sectores 1 y 2, incorporando nuevos tramos de hormigón, baldosas podotáctiles, farolas y bancos que fortalecen la continuidad del recorrido. En paralelo, se trabaja en la instalación de luminarias en áreas comunes.

El equipamiento urbano muestra un importante avance. Mesas, bancos y asadores ya se encuentran instalados en la mayor parte del predio, mientras continúan las tareas finales en dispensarios de agua y bachas de lavado. Además, se incorporan sectores de juego, uno en la vinculación entre los Sectores 3 y 4 y otro próximo a la confitería, ampliando las propuestas recreativas del parque. También se completó la señalética exterior, con carteles y tótems distribuidos en los distintos sectores.

En cuanto a las obras complementarias, se finalizó la construcción de la cisterna ubicada en el Sector 4, fundamental para el abastecimiento de agua y el funcionamiento del sistema de riego. Actualmente, los trabajos se concentran en la parquización del área, con nivelación de suelos y colocación de mangueras para riego por goteo, que permitirá el mantenimiento sustentable de los espacios verdes.

Con frentes de obra enfocados en detalles finales y acondicionamiento integral, los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda se consolidan como nuevos espacios de recreación y esparcimiento al aire libre, integrando servicios, accesibilidad y entorno natural para el disfrute de la comunidad sanjuanina.

