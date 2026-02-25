Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía se continúa con la ejecución de la obra en los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda, ubicada sobre el lateral de la Ruta Provincial N° 12, en el departamento Rivadavia. La obra del paseo supera el 85 % de avance y transita su fase de terminaciones, con frentes activos vinculados a la puesta a punto de los espacios.
El paseo de la Quebrada de Zonda tiene un 85% de avance de obra
Con más del 85 % de avance, la obra presenta sectores concluidos y tareas en ejecución en confitería, sanitarios, circulaciones accesibles, equipamiento urbano y parquización.