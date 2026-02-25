El paseo de la Quebrada de Zonda tiene un 85% de avance de obra

El equipamiento urbano muestra un importante avance. Mesas, bancos y asadores ya se encuentran instalados en la mayor parte del predio, mientras continúan las tareas finales en dispensarios de agua y bachas de lavado. Además, se incorporan sectores de juego, uno en la vinculación entre los Sectores 3 y 4 y otro próximo a la confitería, ampliando las propuestas recreativas del parque. También se completó la señalética exterior, con carteles y tótems distribuidos en los distintos sectores.

En cuanto a las obras complementarias, se finalizó la construcción de la cisterna ubicada en el Sector 4, fundamental para el abastecimiento de agua y el funcionamiento del sistema de riego. Actualmente, los trabajos se concentran en la parquización del área, con nivelación de suelos y colocación de mangueras para riego por goteo, que permitirá el mantenimiento sustentable de los espacios verdes.

Con frentes de obra enfocados en detalles finales y acondicionamiento integral, los Sectores 3 y 4 del Parque Quebrada de Zonda se consolidan como nuevos espacios de recreación y esparcimiento al aire libre, integrando servicios, accesibilidad y entorno natural para el disfrute de la comunidad sanjuanina.