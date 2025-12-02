El Parque de Mayo se moderniza: nuevos núcleos sanitarios y más obras

image

Los nuevos núcleos estarán ubicados frente al lago (Núcleo 1) y sobre calle 25 de Mayo (Núcleo 2). En este último caso, la obra se ejecutará en un sector contiguo para permitir que los baños actuales sigan operativos hasta que el edificio nuevo esté habilitado.

La apertura de sobres será el 12 de diciembre y, según Fernández, el movimiento de obra comenzará “a mediados de enero o principios de febrero”. La inversión alcanza los $893.199.866,81.

Nuevos módulos: baños modernos, kioscos y un depósito para Espacios Verdes

Cada núcleo incorporará sanitarios más amplios —para mujeres, varones y personas con movilidad reducida—, un kiosco para atención a visitantes y un depósito de apoyo para la Dirección Provincial de Espacios Verdes.

image

La construcción será tradicional en sus zonas cubiertas y con estructura metálica en las áreas semicubiertas, pensada para resistir el uso intensivo del parque y el flujo permanente de visitantes. La renovación llega en un contexto donde el deterioro era visible: las paredes laterales de los baños muestran intervenciones y grafitis, y la capacidad de los servicios quedó chica frente al crecimiento sostenido del parque como espacio recreativo.

Avances paralelos: tren, túnel, puentes y más obras en evaluación

Fernández también confirmó que continúa la evaluación de ofertas para el puente y el sector del tránsito, cuya licitación ya fue abierta. “Estamos evaluando las empresas. Calculamos que a mediados de diciembre estaremos teniendo novedades y publicando adjudicación”, indicó.

image

Las obras comenzarán en 2026 y tendrán un plazo estimado de 180 días. El club Incahuasi, según aclaró, se mantendrá en su ubicación actual. Respecto a la confitería contemplada en el masterplan, sostuvo que está en análisis: “Es otro sector que hemos tenido en cuenta. Estamos evaluándolo”.

La transformación mayor del Parque de Mayo

La renovación actual se suma a la segunda etapa del sector 2, licitada en octubre de 2025, que incluye la recuperación del trencito, la limpieza del lago y senderos accesibles. Esa obra tiene un plazo de ejecución de 180 días y proyecta finalizar en el primer trimestre de 2026.

El regreso del tren —en una versión eléctrica y sustentable— está previsto para el año próximo. Hasta el momento, el Gobierno provincial contabiliza una inversión total de $3.597.882.955 en las diferentes etapas:

Sector 1 (juegos y remodelaciones): $1.423.683.088,88

Sector 2: $1.281.000.000

Nuevos sanitarios y kioscos: $893.199.866,81

Con una obra ya concluida y otras dos programadas para 2025–2026, el Parque de Mayo encara una transformación integral que busca modernizar servicios, ampliar la capacidad y sostener su rol como el principal pulmón verde de la Capital.