El Parque de Mayo se moderniza: nuevos núcleos sanitarios y más obras
El Gobierno avanza con la renovación del Parque de Mayo: licitaron nuevos baños y kioscos por $893 millones y prevén iniciar obras entre enero y febrero. Habrá más módulos, mejoras y nuevas etapas.
La Secretaría de Infraestructura confirmó que el Parque de Mayo sumará una renovación completa de sus núcleos sanitarios y kioscos. La obra, recientemente licitada, implica reemplazar las estructuras actuales por módulos nuevos y ampliados, con instalaciones sanitarias y eléctricas actualizadas.
Andrea Fernández, secretaria de Infraestructura, explicó que el objetivo es modernizar el servicio sin interrumpir su funcionamiento diario. “La idea es reemplazar lo que está por nuevos. Vamos a hacer todo nuevo, lo que es sanitarios y kioscos, con instalaciones nuevas”, señaló en diálogo con Canal 8.
La funcionaria aseguró que el recambio será progresivo: “Los vamos a ir construyendo a medida que los otros sigan funcionando. No vamos a dejar al parque sin servicio ni a la gente sin trabajar”.
Los nuevos núcleos estarán ubicados frente al lago (Núcleo 1) y sobre calle 25 de Mayo (Núcleo 2). En este último caso, la obra se ejecutará en un sector contiguo para permitir que los baños actuales sigan operativos hasta que el edificio nuevo esté habilitado.
La apertura de sobres será el 12 de diciembre y, según Fernández, el movimiento de obra comenzará “a mediados de enero o principios de febrero”. La inversión alcanza los $893.199.866,81.
Nuevos módulos: baños modernos, kioscos y un depósito para Espacios Verdes
Cada núcleo incorporará sanitarios más amplios —para mujeres, varones y personas con movilidad reducida—, un kiosco para atención a visitantes y un depósito de apoyo para la Dirección Provincial de Espacios Verdes.
La construcción será tradicional en sus zonas cubiertas y con estructura metálica en las áreas semicubiertas, pensada para resistir el uso intensivo del parque y el flujo permanente de visitantes. La renovación llega en un contexto donde el deterioro era visible: las paredes laterales de los baños muestran intervenciones y grafitis, y la capacidad de los servicios quedó chica frente al crecimiento sostenido del parque como espacio recreativo.
Avances paralelos: tren, túnel, puentes y más obras en evaluación
Fernández también confirmó que continúa la evaluación de ofertas para el puente y el sector del tránsito, cuya licitación ya fue abierta. “Estamos evaluando las empresas. Calculamos que a mediados de diciembre estaremos teniendo novedades y publicando adjudicación”, indicó.
Las obras comenzarán en 2026 y tendrán un plazo estimado de 180 días. El club Incahuasi, según aclaró, se mantendrá en su ubicación actual. Respecto a la confitería contemplada en el masterplan, sostuvo que está en análisis: “Es otro sector que hemos tenido en cuenta. Estamos evaluándolo”.
La transformación mayor del Parque de Mayo
La renovación actual se suma a la segunda etapa del sector 2, licitada en octubre de 2025, que incluye la recuperación del trencito, la limpieza del lago y senderos accesibles. Esa obra tiene un plazo de ejecución de 180 días y proyecta finalizar en el primer trimestre de 2026.
El regreso del tren —en una versión eléctrica y sustentable— está previsto para el año próximo. Hasta el momento, el Gobierno provincial contabiliza una inversión total de $3.597.882.955 en las diferentes etapas:
Sector 1 (juegos y remodelaciones): $1.423.683.088,88
Sector 2: $1.281.000.000
Nuevos sanitarios y kioscos: $893.199.866,81
Con una obra ya concluida y otras dos programadas para 2025–2026, el Parque de Mayo encara una transformación integral que busca modernizar servicios, ampliar la capacidad y sostener su rol como el principal pulmón verde de la Capital.