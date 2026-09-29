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Un camión con jalea de membrillo chocó y bloqueó parte de la ruta a la Difunta Correa

El siniestro ocurrió cerca de la Balanza. El vehículo y la carga volcada ocupan por completo la calzada, por lo que la circulación hacia el paraje permanece con demoras.

Un accidente de tránsito generó importantes complicaciones e interrupción del paso en el camino hacia la Difunta Correa. De acuerdo con las primeras informaciones, un camión que transportaba jalea de membrillo sufrió un siniestro en inmediaciones de la zona de la Balanza, dejando parte de la calzada bloqueada por el vehículo y el producto derramado sobre el asfalto.

Debido al hecho, el tránsito se encuentra con demoras en el sector mientras personal policial y de emergencia trabaja en el lugar para limpiar el pavimento, remover el rodado y restablecer la circulación de forma segura.

Se solicita a los conductores que viajen hacia o desde el paraje circular con máxima precaución, acatar las indicaciones del personal desplegado en la zona y prever demoras en el viaje.

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