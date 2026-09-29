Un camión con jalea de membrillo chocó y bloqueó parte de la ruta a la Difunta Correa

Debido al hecho, el tránsito se encuentra con demoras en el sector mientras personal policial y de emergencia trabaja en el lugar para limpiar el pavimento, remover el rodado y restablecer la circulación de forma segura.

Se solicita a los conductores que viajen hacia o desde el paraje circular con máxima precaución, acatar las indicaciones del personal desplegado en la zona y prever demoras en el viaje.