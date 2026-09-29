Un accidente de tránsito generó importantes complicaciones e interrupción del paso en el camino hacia la Difunta Correa. De acuerdo con las primeras informaciones, un camión que transportaba jalea de membrillo sufrió un siniestro en inmediaciones de la zona de la Balanza, dejando parte de la calzada bloqueada por el vehículo y el producto derramado sobre el asfalto.
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Un camión con jalea de membrillo chocó y bloqueó parte de la ruta a la Difunta Correa
El siniestro ocurrió cerca de la Balanza. El vehículo y la carga volcada ocupan por completo la calzada, por lo que la circulación hacia el paraje permanece con demoras.