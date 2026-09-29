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Tragedia en RN20: investigan si el motociclista se arrojó contra el camión

Dos testigos presenciales indicaron que el motociclista dejó su rodado a la orilla y comenzó a cruzarse al paso de los vehículos. Las autoridades investigan el caso tras el hallazgo de una nota en su vivienda.

Avanza la investigación por el trágico hecho ocurrido este martes en el departamento Caucete, sobre la Ruta Nacional 20 a la altura del puente sobre el río San Juan, donde un motociclista oriundo de la zona perdió la vida tras ser impactado por un camión.

Según informaron periodistas del departamento Caucete, los primeros testimonios recabados en el lugar cobran fuerza sobre la hipótesis de un aparente suicidio. De acuerdo con el relato de dos personas que circulaban por la traza vial, el hombre arribó en su motocicleta, la estacionó a la orilla del camino y comenzó a cruzarse sorpresivamente frente a los vehículos que transitaban por el sector. Un utilitario Peugeot Partner logró esquivarlo a tiempo, pero el camión que circulaba detrás no pudo evitar el impacto.

Por otra parte, trascendió que en el domicilio de la víctima se habría encontrado una carta, elemento que quedó a disposición de las autoridades judiciales y policiales que intervienen en la causa para terminar de reconstruir lo sucedido.

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Si estás pasando por un momento de crisis, tensión o angustia, podés comunicarte con la línea de salud mental del 911 para recibir contención y asesoramiento con un psicólogo.

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