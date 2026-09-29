Avanza la investigación por el trágico hecho ocurrido este martes en el departamento Caucete, sobre la Ruta Nacional 20 a la altura del puente sobre el río San Juan, donde un motociclista oriundo de la zona perdió la vida tras ser impactado por un camión.
Tragedia en RN20: investigan si el motociclista se arrojó contra el camión
Dos testigos presenciales indicaron que el motociclista dejó su rodado a la orilla y comenzó a cruzarse al paso de los vehículos. Las autoridades investigan el caso tras el hallazgo de una nota en su vivienda.