Tragedia en RN20: investigan si el motociclista se arrojó contra el camión

Según informaron periodistas del departamento Caucete, los primeros testimonios recabados en el lugar cobran fuerza sobre la hipótesis de un aparente suicidio. De acuerdo con el relato de dos personas que circulaban por la traza vial, el hombre arribó en su motocicleta, la estacionó a la orilla del camino y comenzó a cruzarse sorpresivamente frente a los vehículos que transitaban por el sector. Un utilitario Peugeot Partner logró esquivarlo a tiempo, pero el camión que circulaba detrás no pudo evitar el impacto.

Por otra parte, trascendió que en el domicilio de la víctima se habría encontrado una carta, elemento que quedó a disposición de las autoridades judiciales y policiales que intervienen en la causa para terminar de reconstruir lo sucedido.