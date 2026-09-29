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Recomiendan a productores reforzar la prevención de los cultivos ante el fenómeno de El Niño

La Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor cuenta con un servicio destinado a recibir denuncias en caso de daños ocasionados por fuertes lluvias o heladas. La denuncia debe realizarse dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del siniestro.

Ante las previsiones de un escenario marcado por el fenómeno de El Niño, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación recomendaron a los productores reforzar las medidas preventivas y cumplir con el plan fitosanitario para reducir el riesgo de enfermedades en los cultivos

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación señalaron que la mayor humedad y las lluvias pueden favorecer la aparición de hongos en los cultivos. Ante este escenario, desde Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) se emitirán alertas frente a situaciones críticas vinculadas a inclemencias climáticas. En este sentido, se hizo énfasis en la importancia de que cada productor lleve adelante el plan fitosanitario correspondiente.

La Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor cuenta con un servicio destinado a recibir denuncias en caso de daños ocasionados por fuertes lluvias o heladas. La denuncia debe realizarse dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del siniestro. Para más información o consultas, pueden comunicarse con la Dirección de Contingencias y Registro de Productores al teléfono 4306345.

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El Gobierno de San Juan también cuenta con una línea de créditos, a través de Fiduciaria San Juan, para que los productores puedan adquirir productos fitosanitarios. El objetivo de esta línea es que los productores puedan contar con los insumos necesarios para realizar las aplicaciones correspondientes y sostener las estrategias de prevención durante la campaña.

La recomendación oficial es anticiparse a las condiciones que puedan favorecer la aparición de enfermedades y mantener las tareas fitosanitarias de acuerdo con las necesidades de cada cultivo.

Además, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos cuenta con un equipo de cuadrillas fitosanitarias que realiza tratamientos químicos para el control de la mosca de los frutos, con el objetivo de contener los niveles de la plaga. Cuando hay fuertes lluvias suele presentarse dicha problemática. Las tareas se llevan adelante tanto en zonas rurales como en domicilios particulares, contribuyendo a proteger la producción frutícola y prevenir la propagación de esta plaga. Para consultas, pueden comunicarse al 264 525 2723.

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