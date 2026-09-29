Recomiendan a productores reforzar la prevención de los cultivos ante el fenómeno de El Niño

El Gobierno de San Juan también cuenta con una línea de créditos, a través de Fiduciaria San Juan, para que los productores puedan adquirir productos fitosanitarios. El objetivo de esta línea es que los productores puedan contar con los insumos necesarios para realizar las aplicaciones correspondientes y sostener las estrategias de prevención durante la campaña.

La recomendación oficial es anticiparse a las condiciones que puedan favorecer la aparición de enfermedades y mantener las tareas fitosanitarias de acuerdo con las necesidades de cada cultivo.

Además, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos cuenta con un equipo de cuadrillas fitosanitarias que realiza tratamientos químicos para el control de la mosca de los frutos, con el objetivo de contener los niveles de la plaga. Cuando hay fuertes lluvias suele presentarse dicha problemática. Las tareas se llevan adelante tanto en zonas rurales como en domicilios particulares, contribuyendo a proteger la producción frutícola y prevenir la propagación de esta plaga. Para consultas, pueden comunicarse al 264 525 2723.