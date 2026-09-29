Ante las previsiones de un escenario marcado por el fenómeno de El Niño, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación recomendaron a los productores reforzar las medidas preventivas y cumplir con el plan fitosanitario para reducir el riesgo de enfermedades en los cultivos
Recomiendan a productores reforzar la prevención de los cultivos ante el fenómeno de El Niño
La Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor cuenta con un servicio destinado a recibir denuncias en caso de daños ocasionados por fuertes lluvias o heladas. La denuncia debe realizarse dentro de los 10 días hábiles desde la fecha del siniestro.