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El Ministro de Minería destacó la aprobación del acuerdo con Vicuña

A través de las redes sociales, el ministro Juan Pablo Perea sostuvo: “San Juan transforma sus recursos en futuro para su gente”.

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, celebró la ratificación por parte de la Cámara de Diputados del acuerdo entre el Gobierno provincial y la empresa Vicuña, y destacó el impacto que tendrá el convenio para el desarrollo minero y la infraestructura de la provincia.

Tras la aprobación legislativa, el funcionario sostuvo que “el cobre que el mundo va a necesitar está en San Juan” y consideró que la provincia dio “un paso histórico” para avanzar en su producción bajo un esquema de reglas claras.

Perea puso el foco en uno de los principales puntos del acuerdo: el aporte de US$250 millones que realizará Vicuña para obras de infraestructura antes de que el proyecto comience a producir.

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El acuerdo con Vicuña asegura un aporte de US$250 millones para obras antes de que el proyecto empiece a producir”, destacó el ministro a través de sus redes sociales.

Además, remarcó que el convenio establece un esquema que estabiliza las regalías durante toda la vida del yacimiento, uno de los aspectos que, según señaló, brinda previsibilidad para el desarrollo del proyecto minero.

En su mensaje, Perea también hizo referencia a la votación en la Legislatura y valoró que la mayoría de los diputados acompañara la iniciativa. “La mayoría eligió acompañar este paso histórico; otros optaron por dejar a la provincia en el atraso”, expresó.

Finalmente, el ministro resumió su mirada sobre el acuerdo con una definición que vinculó la actividad minera con el desarrollo provincial: “San Juan transforma sus recursos en futuro para su gente”.

La ratificación legislativa permite avanzar con el acuerdo alcanzado entre la Provincia y Vicuña, que contempla un aporte extraordinario para infraestructura antes del inicio de la producción y establece condiciones de previsibilidad para el desarrollo del proyecto cuprífero en San Juan.

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