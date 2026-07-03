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Preocupante: casi el 40% de los menores de 35 años tiene deudas en mora

El fenómeno golpea con fuerza a los menores de 35 años y los bancos públicos ya lanzan planes urgentes de refinanciación.

La irregularidad en los créditos privados volvió a escalar en mayo y batió un nuevo récord histórico. Según un informe de la consultora 1816, la mora total del sector privado subió del 7,3% en abril al 7,7% en mayo, registrando un impacto significativamente mayor entre las familias, donde el atraso en los pagos pasó del 12,1% al 12,7% en apenas un mes.

De esta manera, la morosidad en los créditos a los hogares completó 19 meses consecutivos en alza. En octubre de 2024, este indicador se ubicaba en apenas el 2,5%, lo que significa que se multiplicó por más de cinco en ese plazo; un salto sin antecedentes desde la salida de la Convertibilidad. El escenario actual advierte que más del 27% de las personas endeudadas dejaron de ser sujetos de crédito por encontrarse en situación de mora.

Los jóvenes, el sector más afectado

El informe privado detalló que la situación es especialmente grave entre los menores de 35 años, donde casi el 40% de quienes tienen créditos vigentes —ya sea con bancos o entidades no financieras— registra al menos un pago irregular. Asimismo, en las líneas otorgadas por entidades no financieras, la irregularidad general trepó al 32,2% en mayo, frente a menos del 10% registrado hace un año y medio.

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Aunque desde el Banco Central su vicepresidente, Vladimir Werning, afirmó que la mora habría tocado su pico en el segundo trimestre de 2026, los analistas de 1816 explicaron que los datos de junio y julio serán clave para confirmar esta tendencia oficial, remarcando que una rápida recuperación del crédito aceleraría el descenso de la morosidad.

Auxilio financiero: Planes de refinanciación de la banca pública

Ante este panorama de endeudamiento generalizado, las principales entidades bancarias públicas salieron a ofrecer alternativas y planes especiales de regularización:

  • Banco Nación: Amplió su oferta de refinanciación para deudas de consumo en pesos o UVA, permitiendo extender los plazos de pago hasta en 120 meses, con tasas del 12% o 14% según si el cliente percibe sus haberes en la institución.

  • Banco Provincia: Presentó el programa "Ponete al día", un plan integral para clientes en situación de mora al 31 de mayo de 2026 con plazos de hasta 72 meses. Ofrece tasas del 50% para quienes cobran sueldos en la entidad con atrasos de hasta 90 días, del 39% para ingresos menores a cuatro salarios mínimos, y una tasa exclusiva del 31% anual para casos de sobreendeudamiento con moras mayores a 90 días.

  • Banco Ciudad: Se sumará próximamente con un esquema impulsado por la Legislatura porteña, el cual prevé un plazo mínimo de 24 cuotas y una Tasa Nominal Anual (TNA) máxima del 35%.

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