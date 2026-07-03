Preocupante: casi el 40% de los menores de 35 años tiene deudas en mora

De esta manera, la morosidad en los créditos a los hogares completó 19 meses consecutivos en alza. En octubre de 2024, este indicador se ubicaba en apenas el 2,5%, lo que significa que se multiplicó por más de cinco en ese plazo; un salto sin antecedentes desde la salida de la Convertibilidad. El escenario actual advierte que más del 27% de las personas endeudadas dejaron de ser sujetos de crédito por encontrarse en situación de mora.

Los jóvenes, el sector más afectado

El informe privado detalló que la situación es especialmente grave entre los menores de 35 años, donde casi el 40% de quienes tienen créditos vigentes —ya sea con bancos o entidades no financieras— registra al menos un pago irregular. Asimismo, en las líneas otorgadas por entidades no financieras, la irregularidad general trepó al 32,2% en mayo, frente a menos del 10% registrado hace un año y medio.