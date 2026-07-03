La irregularidad en los créditos privados volvió a escalar en mayo y batió un nuevo récord histórico. Según un informe de la consultora 1816, la mora total del sector privado subió del 7,3% en abril al 7,7% en mayo, registrando un impacto significativamente mayor entre las familias, donde el atraso en los pagos pasó del 12,1% al 12,7% en apenas un mes.
Preocupante: casi el 40% de los menores de 35 años tiene deudas en mora
El fenómeno golpea con fuerza a los menores de 35 años y los bancos públicos ya lanzan planes urgentes de refinanciación.