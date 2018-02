El hijo de 7 años de Alfaro se ofreció a ayudar con la búsqueda del ARA San Juan

//Por Bárbara Ardanaz





En el parte que la Armada Argentina dio a los familiares de los tripulantes esta mañana, Tizziano (7), el hijo del marino sanjuanino Ricardo Gabriel Alfaro, se acercó al teniente que hablaba y le dijo "quiero que mi papá vuelva a casa, quiero ayudar a rescatarlo, ¿dónde está?". Después de eso, "todos quedamos en silencio, callados", dijo a sanjuan8.com Luisa, la mamá de Ricardo y abuela del pequeño, con la voz entrecortada.





El 15 de febrero se cumplen tres meses des último contacto con el ARA San Juan, en el que desde el submarino se informaba sobre una falla en el área de baterías. A partir de ese momento, los familiares de los 44 tripulantes viven entre la angustia y la esperanza, pero nada los detiene en su lucha diaria de encontrarlos, algunos para darles santa sepultura y otros con la convicción de que algunos podrían estar vivos.





La familia del suboficial sanjuanino Alfaro (37) tiene un constante peregrinar desde San Juan a la base militar en Mar del Plata. Luisa Rodríguez (mamá), permanece en la localidad bonaerense desde hace casi un mes, en la lucha pacífica en la Armada para que la búsqueda no cese. "El 12 de febrero fue mi cumpleaños y esto me marca, duele que él no esté", contó a este medio.