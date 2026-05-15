Perea rechazó el reclamo riojano por Lunahuasi: "Inventan un conflicto"

El cruce surgió después de que el funcionario riojano sostuviera que el proyecto explorado por la empresa canadiense NGEx Minerals se encuentra vinculado territorial y ambientalmente con La Rioja. Incluso, había afirmado que “esos minerales y sus consecuentes impactos ambientales son riojanos”.

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Frente a eso, el ministro sanjuanino rechazó de plano esa postura y aseguró que el conflicto “jurídicamente no existe”. “El Gobierno de La Rioja debe respetar las leyes vigentes y dejar de presionar para obtener por la fuerza lo que no le corresponde por derecho”, lanzó Perea.

Además, sostuvo que Lunahuasi cuenta con aprobación ambiental y permisos otorgados por San Juan, remarcando que la provincia es la “única autoridad competente” sobre el proyecto.

Otro de los puntos de conflicto estuvo vinculado al glaciar El Potro. Desde La Rioja habían señalado que el yacimiento se encuentra debajo de esa zona glaciar, algo que para San Juan carece de sustento técnico.

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Según explicó Perea, existe una cadena montañosa que separa físicamente el glaciar del proyecto minero y esa situación está respaldada por la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional. “El Gobierno de La Rioja sabe que esa afirmación no resiste el menor análisis técnico y aun así la sostiene públicamente”, afirmó el funcionario.

Durante sus declaraciones, el titular de la cartera minera sanjuanina también descartó la posibilidad de avanzar en un esquema de explotación compartida entre ambas provincias, como ocurre en algunos proyectos de litio entre Salta y Catamarca.

“No existe ninguna figura legal en la Argentina que obligue a una provincia a compartir la administración de recursos que están en su exclusiva jurisdicción”, sostuvo. Las declaraciones del Gobierno riojano habían incluido además la posibilidad de impulsar acciones judiciales y denuncias ambientales contra empresas que operan en la zona cordillerana.

En ese contexto, Perea defendió el desarrollo minero sanjuanino y aseguró que la provincia atraviesa uno de los momentos más importantes en materia de inversiones. “San Juan está construyendo el polo minero más importante de la Argentina”, concluyó.