Submarino Ara San Juan: ofrecen una recompensa de $98 millones para hallar los restos

Marcela Moyano, esposa del suboficial primero Hernán Rodríguez, sumó: "Yo no digo que me voy satisfecha porque el dolor que yo tengo no me lo va a quitar la palabra del señor Presidente, después de sentir todo el desamparo de estos 83 días. Hoy por hoy solamente quiero que cumpla con lo que se comprometió, activar para que busquen a nuestros 44 familiares que están esperando ser rescatados".