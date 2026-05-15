Triste noticia: investigan la muerte de un bebé de dos meses en Las Casuarinas

Según las primeras informaciones del caso, la tragedia ocurrió en una casa ubicada sobre Callejón del Bono. Allí se encontraba el bebé junto a su familia cuando, en un momento, la madre advirtió que el menor presentaba dificultades y reaccionó de inmediato para pedir ayuda.

En medio de una escena de desesperación, el niño fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de 25 de Mayo. Una vez en el centro de salud, el personal médico intentó realizarle maniobras de reanimación, aunque lamentablemente no logró revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento.