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Triste noticia: investigan la muerte de un bebé de dos meses en Las Casuarinas

El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital de 25 de Mayo luego de que su familia advirtiera que se había ahogado mientras dormía. Pese a las maniobras de reanimación, los médicos no lograron salvarle la vida. Interviene la UFI Delitos Especiales.

Conmoción en el departamento 25 de Mayo tras la muerte de un bebé de apenas dos meses ocurrida este viernes en la localidad de Las Casuarinas. El pequeño falleció luego de sufrir un aparente episodio de ahogamiento mientras dormía en la vivienda familiar.

Según las primeras informaciones del caso, la tragedia ocurrió en una casa ubicada sobre Callejón del Bono. Allí se encontraba el bebé junto a su familia cuando, en un momento, la madre advirtió que el menor presentaba dificultades y reaccionó de inmediato para pedir ayuda.

En medio de una escena de desesperación, el niño fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de 25 de Mayo. Una vez en el centro de salud, el personal médico intentó realizarle maniobras de reanimación, aunque lamentablemente no logró revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento.

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El dramático episodio generó momentos de profundo dolor dentro del hospital departamental. Fuentes vinculadas al caso indicaron que la madre del pequeño sufrió varias descompensaciones tras recibir la noticia y debió ser asistida por profesionales de salud.

Por estas horas, el hecho es investigado por personal policial y por la UFI Delitos Especiales, que busca determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia y reconstruir las circunstancias previas al fallecimiento del bebé.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes, el cuerpo del menor permanecía en el centro de salud a disposición de la Justicia para completar los procedimientos legales de rigor.

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