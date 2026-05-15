Conmoción en el departamento 25 de Mayo tras la muerte de un bebé de apenas dos meses ocurrida este viernes en la localidad de Las Casuarinas. El pequeño falleció luego de sufrir un aparente episodio de ahogamiento mientras dormía en la vivienda familiar.
Triste noticia: investigan la muerte de un bebé de dos meses en Las Casuarinas
El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital de 25 de Mayo luego de que su familia advirtiera que se había ahogado mientras dormía. Pese a las maniobras de reanimación, los médicos no lograron salvarle la vida. Interviene la UFI Delitos Especiales.