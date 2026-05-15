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Nuevo golpe a la Ruta 40 Sur: Nación redujo más de $2.000 millones

El Gobierno nacional redujo más de $2.000 millones destinados a la Ruta 40 Sur, una obra clave entre San Juan y Mendoza que permanece paralizada desde marzo.

El Gobierno nacional oficializó un recorte de casi $30.000 millones destinados al mantenimiento y construcción de rutas nacionales en todo el país. Entre las obras alcanzadas apareció la Ruta 40 Sur, donde se aplicó una quita de más de $2.000 millones sobre el tramo Mendoza–San Juan, actualmente paralizado.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se dispuso una reasignación de partidas por $2,4 billones que impactó en distintas áreas, entre ellas infraestructura.

En el caso de San Juan, el ajuste afectó específicamente a la obra de la Autopista Ruta 40 Sur, Sección II Tres Esquinas, donde se recortaron $2.025.729.177. El proyecto contaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tenía asignados más de $24.755 millones para 2026.

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La obra corresponde al tramo que une Cochagual con Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, y es considerada estratégica para mejorar la conectividad entre San Juan y Mendoza.

Sin embargo, los trabajos permanecen frenados desde marzo. El pasado 5 de ese mes, desde la UOCRA informaron el despido de 95 trabajadores debido a la falta de pago de certificados de obra y la ausencia de presupuesto para continuar con las tareas.

El proyecto acumula más de dos años de ejecución y apenas alcanza un 8% de avance.

La paralización se produjo en una etapa clave de la obra, antes del inicio de la construcción de tres puentes fundamentales para la traza. El objetivo final es transformar 26 kilómetros en una autopista de cuatro carriles para mejorar la seguridad vial y optimizar el transporte logístico en uno de los corredores más importantes de la región.

A fines de marzo, el gobernador Marcelo Orrego reconoció públicamente que la situación estaba vinculada a incumplimientos de Nación con la UTE encargada de los trabajos. “La Ruta 40 es una ruta que es de competencia nacional. No se han pagado certificados por parte de Vialidad Nacional a la UTE”, sostuvo en ese momento.

El mandatario provincial aseguró además que San Juan realizó gestiones para intentar destrabar el conflicto, aunque remarcó que la responsabilidad sobre la obra corresponde al Gobierno nacional.

“No nos vamos a quedar de manos cruzadas y vamos a avanzar”, afirmó. El nuevo recorte presupuestario profundiza la incertidumbre sobre el futuro de una obra considerada clave para la conexión vial y el desarrollo productivo entre San Juan y Mendoza.

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