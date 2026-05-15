Nuevo golpe a la Ruta 40 Sur: Nación redujo más de $2.000 millones

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La obra corresponde al tramo que une Cochagual con Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, y es considerada estratégica para mejorar la conectividad entre San Juan y Mendoza.

Sin embargo, los trabajos permanecen frenados desde marzo. El pasado 5 de ese mes, desde la UOCRA informaron el despido de 95 trabajadores debido a la falta de pago de certificados de obra y la ausencia de presupuesto para continuar con las tareas.

El proyecto acumula más de dos años de ejecución y apenas alcanza un 8% de avance.

La paralización se produjo en una etapa clave de la obra, antes del inicio de la construcción de tres puentes fundamentales para la traza. El objetivo final es transformar 26 kilómetros en una autopista de cuatro carriles para mejorar la seguridad vial y optimizar el transporte logístico en uno de los corredores más importantes de la región.

A fines de marzo, el gobernador Marcelo Orrego reconoció públicamente que la situación estaba vinculada a incumplimientos de Nación con la UTE encargada de los trabajos. “La Ruta 40 es una ruta que es de competencia nacional. No se han pagado certificados por parte de Vialidad Nacional a la UTE”, sostuvo en ese momento.

El mandatario provincial aseguró además que San Juan realizó gestiones para intentar destrabar el conflicto, aunque remarcó que la responsabilidad sobre la obra corresponde al Gobierno nacional.

“No nos vamos a quedar de manos cruzadas y vamos a avanzar”, afirmó. El nuevo recorte presupuestario profundiza la incertidumbre sobre el futuro de una obra considerada clave para la conexión vial y el desarrollo productivo entre San Juan y Mendoza.