"Sé que están vivos, mi hijo sabe racionar los alimentos"

//Por Bárbara Ardanaz





El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 luego de partir de Ushuaia a la Base Naval de Mar del Plata. En el trayecto, los marinos informaron a las autoridades un desperfecto que lograron subsanar, y luego se perdió todo tipo de contacto con ellos. La ayuda internacional no demoró en llegar, pero hasta el momento, no hay rastros del navío.





Desde hace dos meses, los familiares de los 44 tripulantes de la embarcación viven entre la angustia, la esperanza y la desazón, pero nada los detiene en su lucha diaria de encontrarlos, algunos para darle santa sepultura y otros con la convicción de que están vivos.





Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez (37), suboficial segundo, es uno de los sanjuaninos que forma parte de la tripulación, encargado de la cocina del submarino. Buscando seguir el paso de sus tíos marinos, terminó el secundario y a los 18 años partió a Puerto Belgrano en Punta Alta para cumplir su sueño de pertenecer a la fuerza.





Luisa Rodríguez, su madre, lucha incansablemente desde hace más de 60 días para que sus nietos Tizziano (7) y Camila (16) tengan la posibilidad de saber qué sucedió con su papá.





- ¿Cómo se enteró que el submarino había desaparecido?





- Por un amigo de mi hijo. Fue a casa en la mañana para hacer refacciones y me preguntó si no habían dicho nada del ARA San Juan. Le contesto "no, ¿por qué?", me dice "porque está desaparecido, es donde está Gabriel". "¿Cómo?", le pregunto. "Si, está desaparecido, lo anunciaron en la tele", dijo. Veo las noticias e inmediatamente llamo a mi nuera, ella se estaba por ir a la base porque les dijeron que era una falla de comunicación. Yo desesperada, no aparecían (submarinistas). Saqué pasaje, llegué allá y vi que había gente con cara larga en la Base Naval de Mar del Plata. Hay cosas de ese día que no me acuerdo porque fue como un shock.





- A partir de ese momento fue un peregrinar de San Juan a la Base Naval...





- Si, estuve varios días, vino mi hija de Europa, nos juntamos seis parientes allá y lo mismo sucedió con las otras familias. Fue peregrinar de un lado a otro, para que la gente tome conciencia y que nos escuche el Gobierno, porque nosotros nos sentíamos totalmente desamparados, abandonados, porque los daban por muertos al no encontrarlos. Empezaron a desaparecer las embarcaciones y nosotros nos quedábamos esperando. Los familiares dijimos: "acá hay que dar un giro y poner las cosas en su lugar, como se debe". Así es que con la familia Vallejos lideramos el grupo y recorrimos los teatros que están en temporada.

Hemos enviado carta al Papa con los teléfonos de los familiares y se comprometió a enviarnos un rosario bendecido por él.

Recurrimos al cónsul de Rusia (Jorge Kuznetzov), nos atendió muy bien, hicimos una carta con el pedido al presidente Vladimir Putín para que no se llevara el Yantar, porque iba a estar hasta el 15 de enero. Ya se había retirado el buque de EE.UU. y acá nosotros no tenemos nada, solamente navíos con sonares, que se dedican a la parte científica no son para buscar embarcaciones hundidas. Nos contestó la carta Putín con una respuesta positiva. Después decidimos ir a Puerto Belgrano, donde está el comando de operativos, porque nos dimos cuenta que nos estaban mintiendo desde el principio: las embarcaciones estaban en ese lugar y no zarpaban.





- Una vidente los acompaña y aconseja en la búsqueda...





- Si, hay una señora que nos acompañó desde siempre, una vidente, vio las cartas náuticas y nos dijo que pierden el tiempo porque los tripulantes no están donde los buscan. Ella veía desde el 18 de noviembre al submarino en la plataforma y que estaban vivos. En esa zona nunca buscaron, entonces en Puerto Belgrano pedimos que rastreen allí y decidieron mandar una embarcación, la que suministraba el combustible a los barcos en el talud continental y de vuelta se iba a detener en el lugar a rastrillar. Es una superficie inmensa y lo hicieron sólo en 4 horas, otra vez nos mintieron. Pedimos que rastrillaran por dos días y lo hicieron, pero fueron con el (destructor) Sarandí que tiene un sonar que no es el apropiado para buscar porque puede pasar tres veces por arriba del objeto y no va a detectar si es algo metálico o no.

No bajamos los brazos, seguimos buscando por todos lados, con la ayuda de un montón de gente.