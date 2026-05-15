Asesinaron a un joven de 19 años en Santa Fe

Una pista, disturbios y un operativo que terminó en tragedia

Durante la tarde del jueves, varios llamados al 911 alertaron sobre la posible presencia del joven desaparecido en una vivienda ubicada en calle Richieri, en la zona conocida como Bajada Espinillo.

Hasta el lugar llegaron familiares de Benjamín, vecinos y móviles policiales. Mientras la Policía intentaba avanzar con las actuaciones judiciales para ingresar a la vivienda, comenzaron los enfrentamientos entre allegados a la víctima y personas del barrio. La situación escaló rápidamente y derivó en graves disturbios en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Según testigos citados por medios locales como El Tres y Rosario3, la Policía buscaba a un hombre apodado “el Corto”, señalado en las primeras pistas vinculadas a la desaparición del joven.

De acuerdo con esas versiones, el sospechoso logró escapar internándose en la zona de islas antes de ser detenido.

Cómo encontraron el cuerpo de Benjamín

Horas después de los incidentes, la Policía halló el cuerpo de Benjamín en una zona cercana al monte Celulosa. Estaba semidesnudo, oculto bajo una chapa metálica y con signos de violencia.

Bomberos y peritos trabajaron durante la noche en el lugar debido a la complejidad del terreno.

El fiscal Carlos Covani ordenó la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y luego se sumó la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.

Los investigadores ahora intentan reconstruir las últimas horas de Benjamín y determinar cómo ocurrió el crimen.

Un menor aprehendido y varias hipótesis bajo análisis

En el marco de las primeras medidas investigativas, las autoridades confirmaron la aprehensión de un menor de edad, que quedó a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Durante los días previos al hallazgo, la Policía había entrevistado a familiares, amigos y conocidos del joven. También revisó cámaras de seguridad, hospitales, comisarías y registros penitenciarios.

Incluso se analizaron testimonios sobre posibles avistamientos de Benjamín en distintos puntos del país, aunque ninguna pista había logrado confirmar su paradero.

El dolor de una familia que nunca perdió la esperanza

La desaparición de Benjamín había sido denunciada el sábado pasado por su padre, Félix Scerra, luego de que el joven saliera de su casa durante la madrugada y no regresara.

Según contó la familia, el chico atravesaba problemas personales y episodios de depresión. Sin embargo, sus allegados mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.

El jueves por la tarde, mientras crecían los rumores sobre el hallazgo, la abuela del joven sufrió una descompensación y debió recibir asistencia médica.

La noticia de la muerte generó una profunda conmoción en Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, donde vecinos y familiares siguieron durante días la intensa búsqueda.

Amigos y allegados contaron en redes sociales que Benjamín tenía proyectos personales y soñaba con empezar una nueva etapa lejos de los problemas que atravesaba.