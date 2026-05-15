La Municipalidad de Rivadavia puso en marcha un importante plan de urbanización y mejoras viales en una de las intersecciones más transitadas del departamento. Se trata del cruce de calles Sargento Cabral y Cabaña, donde se ejecutan obras destinadas a optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad peatonal.
Rivadavia impulsa la seguridad vial y peatonal con nuevas obras de urbanización
Se trata del cruce de calles Sargento Cabral y Cabaña. La intervención forma parte del programa de fortalecimiento de infraestructura urbana impulsado por la gestión municipal