Rivadavia impulsa la seguridad vial y peatonal con nuevas obras de urbanización

Uno de los principales ejes del proyecto es la seguridad de los peatones. Por ello, en los próximos días comenzará la construcción de nuevas veredas sobre el costado norte de la calle, lo que permitirá completar ambos márgenes y brindar mayor comodidad y protección a quienes circulan diariamente por el sector.

Desde el municipio destacaron además que la totalidad de la obra se ejecuta mediante administración municipal, utilizando recursos propios y mano de obra de las cuadrillas comunales. Esta modalidad permite optimizar la inversión pública y generar empleo local.

Entre los detalles técnicos del proyecto se destacan: