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Rivadavia impulsa la seguridad vial y peatonal con nuevas obras de urbanización

Se trata del cruce de calles Sargento Cabral y Cabaña. La intervención forma parte del programa de fortalecimiento de infraestructura urbana impulsado por la gestión municipal

La Municipalidad de Rivadavia puso en marcha un importante plan de urbanización y mejoras viales en una de las intersecciones más transitadas del departamento. Se trata del cruce de calles Sargento Cabral y Cabaña, donde se ejecutan obras destinadas a optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad peatonal.

La intervención forma parte del programa de fortalecimiento de infraestructura urbana impulsado por la gestión municipal y responde a un pedido de vecinos y usuarios habituales de la zona, quienes reclamaban mejoras en accesibilidad y ordenamiento vial.

En esta primera etapa, los trabajos incluyen la construcción de zapatas, cordones y banquinas, estructuras fundamentales para garantizar un correcto drenaje pluvial y delimitar adecuadamente los espacios destinados al tránsito.

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Uno de los principales ejes del proyecto es la seguridad de los peatones. Por ello, en los próximos días comenzará la construcción de nuevas veredas sobre el costado norte de la calle, lo que permitirá completar ambos márgenes y brindar mayor comodidad y protección a quienes circulan diariamente por el sector.

Desde el municipio destacaron además que la totalidad de la obra se ejecuta mediante administración municipal, utilizando recursos propios y mano de obra de las cuadrillas comunales. Esta modalidad permite optimizar la inversión pública y generar empleo local.

Entre los detalles técnicos del proyecto se destacan:

  • 600 metros lineales de zapata, cordón y banquina en la intersección de Sargento Cabral y Cabaña.
  • 500 metros cuadrados de nuevas veredas sobre calle Sargento Cabral, entre Cabaña y Callejón Ullum.
  • Un plazo estimado de ejecución de 50 días.

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