Mundial 2026: EE.UU. recibió la lista argentina de personas vetadas en estadios

Asimismo, añadió: “Instrúyase a la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en el Protocolo de tratamiento de la información obrante en el Programa Tribuna Segura”.

“Establécese que se informará a la Embajada de Estados Unidos en Argentina que los datos brindados en el marco de la presente Resolución deberán ser utilizados de manera exclusiva y excluyente a los fines de la planificación de la Seguridad a nivel táctico y operativo de la celebración de la Copa del Mundo FIFA 2026, quedando expresamente prohibido cualquier uso distinto, ulterior o ajeno a dicha finalidad”, manifestó.

En tanto, señaló: “Establécese que el plazo de utilización de la información puesta a disposición se limitará estrictamente a la duración del campeonato referido, pudiendo extenderse únicamente por un período máximo e improrrogable de cinco días corridos posteriores a su finalización, exclusivamente a los efectos operativos, de control y verificación vinculados al torneo”.__IP__

“Establécese que la eliminación de datos por parte del receptor operara una vez concluido el evento y vencido el plazo establecido en el artículo precedente. Para ello, la autoridad competente del receptor deberá acreditar ante el Ministerio de Seguridad Nacional que ha procedido a la eliminación definitiva e irreversible de la totalidad de la base de datos generada, no pudiendo en ningún caso conservarse copias, respaldos, reproducciones ni registros derivados, cualquiera sea su formato o soporte”, expresó.