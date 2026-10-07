Tras la imprevista parálisis del servicio de colectivos de corta y media distancia en San Juan, la Subsecretaría de Trabajo dictó formalmente la conciliación obligatoria. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 198-ST-2026, rubricada por el Director de Relaciones Laborales a cargo del organismo, Dr. Marcelo Cerdera.
El Gobierno intimó a la UTA a levantar el paro de colectivos en San Juan
A través de la Resolución N° 198-ST-2026, la Subsecretaría de Trabajo formalizó la apertura de la conciliación obligatoria.