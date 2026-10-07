El Gobierno intimó a la UTA a levantar el paro de colectivos en San Juan

En el texto administrativo, la repartición intimó a los trabajadores representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan a "no innovar respecto de las medidas de acción directa y/o indirectas" y ordenó retrotraer la situación al estado previo al inicio del reclamo.

Entre los considerandos, la Subsecretaría subrayó que la retención de tareas iniciada a las cero horas del miércoles no fue comunicada oportunamente por el gremio que conduce Sergio Barboza, incumpliendo el preaviso de 24 horas previsto en el artículo 102 de la Ley provincial 377-A.