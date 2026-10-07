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El Gobierno intimó a la UTA a levantar el paro de colectivos en San Juan

A través de la Resolución N° 198-ST-2026, la Subsecretaría de Trabajo formalizó la apertura de la conciliación obligatoria.

Tras la imprevista parálisis del servicio de colectivos de corta y media distancia en San Juan, la Subsecretaría de Trabajo dictó formalmente la conciliación obligatoria. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 198-ST-2026, rubricada por el Director de Relaciones Laborales a cargo del organismo, Dr. Marcelo Cerdera.

En el texto administrativo, la repartición intimó a los trabajadores representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan a "no innovar respecto de las medidas de acción directa y/o indirectas" y ordenó retrotraer la situación al estado previo al inicio del reclamo.

Entre los considerandos, la Subsecretaría subrayó que la retención de tareas iniciada a las cero horas del miércoles no fue comunicada oportunamente por el gremio que conduce Sergio Barboza, incumpliendo el preaviso de 24 horas previsto en el artículo 102 de la Ley provincial 377-A.

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Por último, el organismo laboral fijó la primera audiencia entre los representantes de la UTA y las autoridades de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (A.T.A.P.) para el jueves 8 de octubre a las 11:30 hs, donde ambas partes deberán concurrir con personería acreditada para negociar.

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