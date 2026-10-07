Ante la medida de fuerza llevada a cabo por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el transporte público de pasajeros, el Ministerio de Educación de la provincia emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a las comunidades educativas. Se dispuso la justificación de faltas y la adecuación de las actividades pedagógicas durante el dictado de clases.
Paro de colectivos: Educación justificará las faltas y suspenderá los exámenes
El Ministerio confirmó que la medida rige para todos los niveles de escuelas públicas y privadas mientras dure la retención de servicios de la UTA.