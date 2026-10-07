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Paro de colectivos: Educación justificará las faltas y suspenderá los exámenes

El Ministerio confirmó que la medida rige para todos los niveles de escuelas públicas y privadas mientras dure la retención de servicios de la UTA.

Ante la medida de fuerza llevada a cabo por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el transporte público de pasajeros, el Ministerio de Educación de la provincia emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a las comunidades educativas. Se dispuso la justificación de faltas y la adecuación de las actividades pedagógicas durante el dictado de clases.

Las claves del comunicado del Ministerio de Educación

  • Faltas y tardanzas justificadas: La medida alcanza a estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio que dependan exclusivamente del transporte colectivo para trasladarse a los establecimientos.

  • Sin temas nuevos ni exámenes: Con el fin de evitar perjuicios académicos a los alumnos que no puedan asistir, las instituciones no dictarán contenidos nuevos ni tomarán evaluaciones. En caso de haber pruebas programadas, las mismas serán reprogramadas.

  • Actividades de repaso: Las escuelas mantendrán sus puertas abiertas para quienes puedan asistir por medios propios, desarrollando tareas de apoyo y fortalecimiento de contenidos previos.

  • Alcance general: La disposición rige para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, tanto en escuelas de gestión estatal como privada, y se mantendrá vigente mientras persista la medida de fuerza de los colectiveros.

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