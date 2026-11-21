Kevin Vallejos consiguió este sábado una victoria histórica para las artes marciales mixtas argentinas al derrotar al estadounidense Aljamain Sterling, ex campeón de UFC, en el combate coestelar del UFC Fight Night 294, disputado en Qatar. El marplatense de 24 años se impuso por decisión unánime después de tres rounds, con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28, y dio un paso importante en su objetivo de pelear por el cinturón de peso pluma.
UFC: Vallejos derrotó a Sterling y desafió al campeón por el título
El peleador argentino de 24 años Kevin Vallejos derrotó por decisión unánime al estadounidense en Qatar y consiguió la victoria más importante de su carrera.