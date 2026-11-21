El Chino afrontó uno de los desafíos más exigentes de su carrera frente a un rival que había conquistado el título de peso gallo y lo defendió en tres oportunidades. A diferencia de sus anteriores presentaciones, en las que se destacó por su poder de nocaut, el argentino apostó por una estrategia más cautelosa, con golpes precisos y una sólida defensa ante los intentos de derribo del estadounidense.

Sterling consiguió llevarlo al suelo durante el segundo asalto y también buscó controlarlo contra la jaula, pero Vallejos logró escapar de las situaciones más comprometidas. En el tramo final, el argentino encontró mayor confianza en el intercambio de golpes y terminó convenciendo a los jueces, aunque el fallo generó opiniones divididas entre otros peleadores de UFC, algunos de los cuales consideraron que el estadounidense había hecho méritos suficientes para ganar.