Chau Zonda: el viernes arranca con brisa del Sur y se esperan lluvias para la noche

Durante la mañana se registra una leve brisa del sector Sur a unos 8 km/h, manteniendo el cielo mayormente nublado y una humedad del 33%. Para la tarde se prevé que la temperatura máxima alcance los 20°C con vientos constantes de entre 13 y 22 km/h provenientes de la misma dirección.

La principal novedad llegará por la noche. El pronóstico oficial indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con el desarrollo de lluvias aisladas y un marcado descenso térmico que dejará la temperatura en los 14°C para cerrar la jornada.