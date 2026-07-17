Luego del intenso viento del oeste que sopló con fuerza en la provincia, este viernes 17 de julio comenzó con un notable cambio en las condiciones climáticas. La Dirección de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan una jornada marcada por el ingreso de aire fresco y probabilidad de precipitaciones hacia el final del día.
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Chau Zonda: el viernes arranca con brisa del Sur y se esperan lluvias para la noche
Tras el fuerte Zonda de ayer, cambió el tiempo en San Juan. La temperatura máxima llegará a los 20°C, pero la inestabilidad marcará el cierre de la jornada.