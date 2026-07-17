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Chau Zonda: el viernes arranca con brisa del Sur y se esperan lluvias para la noche

Tras el fuerte Zonda de ayer, cambió el tiempo en San Juan. La temperatura máxima llegará a los 20°C, pero la inestabilidad marcará el cierre de la jornada.

Luego del intenso viento del oeste que sopló con fuerza en la provincia, este viernes 17 de julio comenzó con un notable cambio en las condiciones climáticas. La Dirección de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan una jornada marcada por el ingreso de aire fresco y probabilidad de precipitaciones hacia el final del día.

Durante la mañana se registra una leve brisa del sector Sur a unos 8 km/h, manteniendo el cielo mayormente nublado y una humedad del 33%. Para la tarde se prevé que la temperatura máxima alcance los 20°C con vientos constantes de entre 13 y 22 km/h provenientes de la misma dirección.

La principal novedad llegará por la noche. El pronóstico oficial indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con el desarrollo de lluvias aisladas y un marcado descenso térmico que dejará la temperatura en los 14°C para cerrar la jornada.

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