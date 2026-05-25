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Marcelo Orrego encabezó el Tedeum por el 25 de Mayo

Con el arribo del mandatario provincial a la Plaza 25 de Mayo, comenzaron las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Las autoridades asistieron a la celebración religiosa antes del desfile.

Las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo comenzaron este lunes en la Plaza 25 de Mayo con el arribo del gobernador Marcelo Orrego. En el lugar, el mandatario provincial procedió a realizar la tradicional Revista y el saludo protocolar a los efectivos de las fuerzas militares y de seguridad que se encontraban formados en las inmediaciones.

Tras cumplir con este emotivo reconocimiento a las tropas, el gobernador se trasladó hacia la Iglesia Catedral. Allí, las autoridades ingresaron de manera solemne para participar del tradicional Tedeum, la celebración religiosa que marcó el inicio formal de las conmemoraciones del 25 de Mayo en la provincia. La jornada patria concluirá con el desfile cívico militar.

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