Las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo comenzaron este lunes en la Plaza 25 de Mayo con el arribo del gobernador Marcelo Orrego. En el lugar, el mandatario provincial procedió a realizar la tradicional Revista y el saludo protocolar a los efectivos de las fuerzas militares y de seguridad que se encontraban formados en las inmediaciones.
San Juan 8 > San Juan > Marcelo Orrego
Marcelo Orrego encabezó el Tedeum por el 25 de Mayo
Con el arribo del mandatario provincial a la Plaza 25 de Mayo, comenzaron las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Las autoridades asistieron a la celebración religiosa antes del desfile.