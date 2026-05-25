Marcelo Orrego encabezó el Tedeum por el 25 de Mayo

Las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo comenzaron este lunes en la Plaza 25 de Mayo con el arribo del gobernador Marcelo Orrego. En el lugar, el mandatario provincial procedió a realizar la tradicional Revista y el saludo protocolar a los efectivos de las fuerzas militares y de seguridad que se encontraban formados en las inmediaciones.