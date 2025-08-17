El dirigente del GEN oficializó su lista para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Lo acompañarán Cecilia Ruarte, militante provida del partido Igualar, y Adrián Galaverna, referente del rubro automotor. La alianza entre ambos espacios sorprendió por las diferencias ideológicas.
El GEN e Igualar sellan alianza y presentan candidatos para las legislativas
El referente del GEN en San Juan, Marcelo Arancibia, confirmó que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre, en alianza con el partido Igualar.