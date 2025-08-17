El GEN e Igualar sellan alianza y presentan candidatos para las legislativas

El referente del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Marcelo Arancibia, confirmó que será candidato a diputado nacional en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. El excandidato a gobernador selló una alianza con el partido Igualar, una fuerza con raíces kirchneristas, y presentó oficialmente su lista.

La boleta, que competirá bajo el sello de Igualar, estará encabezada por el propio Arancibia. En el segundo lugar figura Cecilia Ruarte, asesora política, militante de la campaña “Salvemos las dos Vidas” y dirigente de Igualar. El tercer puesto lo ocupará Adrián Galaverna, integrante del GEN, reconocido en San Juan por su trayectoria en el sector automotor y su cercanía a Arancibia en la militancia política.