El GEN e Igualar sellan alianza y presentan candidatos para las legislativas

El referente del GEN en San Juan, Marcelo Arancibia, confirmó que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre, en alianza con el partido Igualar.

El dirigente del GEN oficializó su lista para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Lo acompañarán Cecilia Ruarte, militante provida del partido Igualar, y Adrián Galaverna, referente del rubro automotor. La alianza entre ambos espacios sorprendió por las diferencias ideológicas.

El referente del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Marcelo Arancibia, confirmó que será candidato a diputado nacional en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. El excandidato a gobernador selló una alianza con el partido Igualar, una fuerza con raíces kirchneristas, y presentó oficialmente su lista.

La boleta, que competirá bajo el sello de Igualar, estará encabezada por el propio Arancibia. En el segundo lugar figura Cecilia Ruarte, asesora política, militante de la campaña “Salvemos las dos Vidas” y dirigente de Igualar. El tercer puesto lo ocupará Adrián Galaverna, integrante del GEN, reconocido en San Juan por su trayectoria en el sector automotor y su cercanía a Arancibia en la militancia política.

En cuanto a los suplentes, la primera candidata será Patricia Castro Rovira.

La alianza entre el GEN y Igualar resulta llamativa, considerando las trayectorias ideológicas de ambos espacios. En un primer momento, Arancibia mantuvo conversaciones con el presidente de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín, aunque el acuerdo no prosperó. Finalmente, se concretó el entendimiento con Igualar, un espacio que a nivel nacional responde a Carmela Moreau, ex asesora del gobierno de Alberto Fernández e hija del dirigente radical-peronista Leopoldo Moreau.

En San Juan, Igualar está conducido por Pablo Cantos y ya participó del Frente de Todos en las elecciones de 2021.

