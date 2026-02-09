Boca no pudo con Vélez y volvió a perder como visitante

Embed - VÉLEZ 2 - 1 BOCA | Resumen del partido | #TorneoMercadoLibre 2026

En el segundo tiempo, el partido cambió de ritmo. Vélez salió decidido a presionar más arriba y comenzó a incomodar a Boca Juniors. La apertura del marcador llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Matías Pellegrini apareció en el área tras una jugada colectiva y definió con precisión para poner el 1-0.

Lejos de conformarse, el conjunto de Liniers aprovechó el envión anímico y volvió a golpear rápidamente. A los 21 minutos del segundo tiempo, Pellegrini volvió a hacerse presente en el área rival, capturó un rebote y sacó un remate certero para marcar el 2-0, desatando la euforia en el Amalfitani.

Boca Juniors, golpeado por la seguidilla de goles, intentó reaccionar con cambios ofensivos y mayor presencia en campo rival. Con el correr de los minutos, el equipo visitante adelantó líneas y empujó en busca del descuento, aunque se encontró con un Vélez ordenado y sólido en defensa.

En el cierre del encuentro, cuando el partido ya entraba en tiempo de descuento, Boca logró descontar. A los 45 minutos del segundo tiempo, Iker Zufiaurre apareció en el área y definió con certeza para establecer el 2-1, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

Con este resultado, Vélez sumó una victoria importante en el Torneo Apertura y reafirmó su fortaleza como local, mientras que Boca Juniors se fue de Liniers con un traspié que lo obliga a corregir errores de cara a las próximas fechas.