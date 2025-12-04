"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Boca

Boca venció a Gimnasia y se quedó el Clausura de la Reserva

Boca venció, por penales, a Gimnasia y se quedó con el Torneo Clausura de Proyección 2025. Jugará el Trofeo de Campeones ante Vélez, ganador del Apertura.

Boca derrotó 4 a 1 a Gimnasia en la definición por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura de Proyección 2025, luego de igualar por 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue, en el partido disputado esta tarde-noche, en el estadio Florencio Sola, de Banfield.

Para el “Xeneize” convirtieron, desde los 12 pasos, el defensor Mateo Mendía, los delanteros Julián Mendieta y Leonel Flores y el central Facundo Herrera.

En el equipo platense reinó la imprecisión, ya que los volantes Leonel Troncoso e Ignacio Zappulla desviaron sus remates, mientras que el defensor Juan Cruz Cortazzo fue el único que pudo convertir su penal.

Te puede interesar...

Embed

Además, en tiempo reglamentario habían convertido los atacantes Valentino Simoni y Leonel Flores, para el equipo “Azul y Oro”, mientras que en Gimnasia los goles fueron del delantero Santino López y Troncoso.

Así, Boca se clasifica campeón y disputará el Trofeo de Campeones de Proyección ante Vélez, ganador del Torneo Apertura de esta temporada.

Temas

Te puede interesar