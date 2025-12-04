Boca derrotó 4 a 1 a Gimnasia en la definición por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura de Proyección 2025, luego de igualar por 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue, en el partido disputado esta tarde-noche, en el estadio Florencio Sola, de Banfield.
Boca venció a Gimnasia y se quedó el Clausura de la Reserva
