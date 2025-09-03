Eduardo Desimone fue eliminado y sólo queda un sanjuanino en La Voz

Eduardo Desimone, Lucas Barros, Emma Roach, Nicolás Behringer, Thomas Dantas, Nathalie Aponte, Federico Mestre y el dúo de Enrique & Tomás Olmos interpretaron una canción cada uno y, al igual que hizo Lali Espósito la noche anterior, Luck Ra debía elegir a 3 participantes para que pasen al segundo round de manera directa.

"Todos lo hicieron espectacular. Pero quién más espectacular lo hizo fue Nicolás Behringer", comunicó el cordobés en primera instancia.

Luck Ra admitió que "tenía ganar de jugársela y después confiar en el voto de sus compañeros", sin saber lo que le esperaba después. Pero finalmente retomó el camino que iba cursando y eligió a Enrique & Tomás Olmos como segundos salvados.

"Confío que es lo correcto y me llevé una grata sorpresa. La tercera persona a la que voy a salvar es Emma Roach", comunicó el coach sin saber aún lo que se le venía.

Los demás salvados iban a venir del puntaje que Lali, Miranda! y Soledad Pastorutti dieron sobre las presentaciones del 1° round del Team Luck Ra, pero ya se olía que algo raro pasaba cuando Nico Occhiato comunicó que "había una demora por una situación especial".

El conductor finalmente recibió el sobre de la escribana y comunicó que Federico Mestre y Thomas Dantas eran los mejores puntuados, motivo por el cual pasaban a la próxima instancia.

Acto seguido, Occhiato reveló que había un triple empate entre Nathalie, Lucas y Eduardo. Nico le pidió a Luck Ra que se quede en su silla para darle a conocer cómo iba a resolverse la situación.

"¿Qué pasa si hay un empate? Lo tiene que definir su coach", anunció el conductor de La Voz Argentina 2025. El cordobés hizo un mea culpa antes de dar su decisión.

"Esto es difícil y asumo mi error de tal vez no darle las canciones correctas. Para la persona que no quede quizás sea injusto pero la vida sigue. La primera que continúa es Nathalie Aponte", expresó el cuartetero.

Por último, Luck Ra se inclinó por Lucas Barros, así que Eduardo Desimone, participante oriundo de San Juan, quedó eliminado.