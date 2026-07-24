La semana se despide con un día frío por la mañana y templado durante la tarde

Por la tarde, el tiempo continuará parcialmente nublado, con el registro más alto de la jornada, 15°C, acompañado por viento del oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En tanto, hacia la noche volverá a presentarse un cielo algo nublado, con una temperatura de 10°C y viento del sudeste entre 7 y 12 km/h.