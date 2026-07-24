De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima para este viernes será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. Durante la mañana el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 3°C y viento del sector sudoeste entre 7 y 12 km/h.
La semana se despide con un día frío por la mañana y templado durante la tarde
La jornada se presentará con condiciones estables en la provincia, sin probabilidades de precipitaciones y con un leve ascenso de la temperatura durante la tarde.