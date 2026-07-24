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La semana se despide con un día frío por la mañana y templado durante la tarde

La jornada se presentará con condiciones estables en la provincia, sin probabilidades de precipitaciones y con un leve ascenso de la temperatura durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima para este viernes será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. Durante la mañana el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 3°C y viento del sector sudoeste entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, el tiempo continuará parcialmente nublado, con el registro más alto de la jornada, 15°C, acompañado por viento del oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En tanto, hacia la noche volverá a presentarse un cielo algo nublado, con una temperatura de 10°C y viento del sudeste entre 7 y 12 km/h.

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De cara al fin de semana, las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente. Para el sábado se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 17°C, mientras que el domingo el termómetro oscilará entre los 10°C y los 20°C. La tendencia continuará al inicio de la próxima semana, con máximas que llegarán hasta los 24°C el lunes.

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