Dos autos y doce estudiantes, el desafío nacional de la Boero en el ECO YPF

“Estamos con los dos equipos de seis alumnos cada uno de sexto año de la especialidad Automotores trabajando pleno y, sobre todo, como equipo, aprendiendo a asumir responsabilidades, a compartir y todo lo que significa el trabajo”, explicó Suero.

El docente remarcó que la preparación también exige aprender a resolver problemas en condiciones que no siempre son las ideales. “Estamos con los tiempos limitados, por ahí con recursos, entonces hay que aprender a trabajar y eso es lo que estamos logrando este año”, sostuvo.

La competencia se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Autódromo de Junín, con la participación de aproximadamente 155 escuelas de todo el país. Para los estudiantes de la Boero, será la oportunidad de llevar a la pista el trabajo realizado durante meses en los talleres.

El proyecto reúne a 12 alumnos de entre 17 y 18 años, distribuidos en dos equipos de seis integrantes, con docentes a cargo de cada vehículo.

La organización entrega a las escuelas un kit con el motor eléctrico de 48 voltios, la controladora, las baterías y el sistema electrónico. A partir de esos componentes, los estudiantes deben diseñar y construir sus propios autos, respetando el reglamento de la competencia.

Aunque los prototipos de la Boero tienen una estética similar, sus desarrollos presentan diferencias. Uno cuenta con una estructura inspirada en los autos de fórmula, que permite modificar distintos parámetros, mientras que el otro incorpora cambios en la dirección y otros aspectos constructivos.

Suero destacó que el proyecto no se limita a la construcción de los vehículos. Los alumnos deben organizarse, distribuir tareas y resolver los inconvenientes que aparecen durante el proceso.

“Hay que aprender a trabajar y eso es lo que estamos logrando este año”, insistió el profesor.

Las alumnas que estarán al volante

Lucía Ramírez será una de las pilotos de la Boero en Junín. Durante la entrevista, expresó su satisfacción por formar parte del equipo y por asumir la responsabilidad de conducir uno de los prototipos.

“Me siento muy afortunada por estar en este grupo de chicos que somos un equipo”, contó. La estudiante explicó que el trabajo compartido fue fundamental para llegar a esta instancia, aunque reconoció que el desarrollo de los autos presentó dificultades.

“Me siento muy, muy contenta, feliz por lo que estamos logrando y todo esto lo estamos logrando en equipo y con muchos errores y mucho para aprender y mucho para seguir. Nos siguen desafiando estos autos, así que seguimos”, relató.

La experiencia también le permitió enfrentarse a situaciones que no aparecen habitualmente en las clases. Resolverlas en el taller, con el acompañamiento de los docentes, forma parte del aprendizaje que se llevan a la competencia.

“Todo lo que hemos vivido sinceramente ha sido maravilloso, por más errores que hemos tenido, pero todo como un equipo, todo resolviéndolo”, explicó Agustina Álvarez, otra de las alumnas y pilotos.

La joven destacó que el proceso les permitió adquirir conocimientos a partir de problemas concretos. “Por ahí acá aprendemos cosas que en clase no vemos, problemas que se nos enfrentan ahora y lo podemos resolver ahí nomás porque, bueno, gracias a nuestros profesores a cargo tenemos la posibilidad de resolverlos”, señaló.

El Desafío ECO YPF reúne distintas pruebas que ponen a prueba tanto el rendimiento de los autos como las habilidades de los estudiantes.

La competencia incluye una prueba de octavo de milla, un slalom para evaluar la habilidad conductiva, un sprint femenino y el Challenge, una carrera de resistencia de una hora y media que exige un cambio obligatorio de piloto.

Los resultados de esas pruebas suman puntos para la clasificación general. Los equipos deberán combinar velocidad, conducción y resistencia, además de administrar el rendimiento de los vehículos durante la carrera.

La Boero buscará conseguir el mejor desempeño posible y representar a San Juan frente a las instituciones técnicas de todo el país.

La campaña para apoyar a los autos sanjuaninos

La escuela también lanzó una convocatoria para que los sanjuaninos acompañen a los dos prototipos a través de una votación en Facebook. Para participar, deben ingresar a la página Desafío ECO YPF y votar por los autos 150 y 151.

La campaña apunta a conseguir beneficios para la próxima edición de la competencia. La institución que reúna la mayor cantidad de votos tendrá asegurada la inscripción para el año que viene, mientras que las cinco escuelas más votadas podrán mejorar sus posiciones en el orden de largada.

Los estudiantes viajarán este jueves a Junín con los dos vehículos y el trabajo de meses de preparación.

Suero destacó que, más allá del resultado deportivo, el desafío representa una experiencia de aprendizaje que los obliga a asumir responsabilidades, trabajar bajo presión y resolver problemas en equipo.