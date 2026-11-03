Patricia Quiroga será la nueva secretaria general de la CTA San Juan

La votación se realizó este martes 3 de noviembre y definió a las autoridades que estarán al frente de la central provincial. Quiroga contó con el respaldo de distintos gremios y organizaciones que integran la CTA San Juan.

La jornada electoral también estuvo atravesada por cuestionamientos de la lista opositora. Desde ese espacio denunciaron presuntas irregularidades durante el proceso y anticiparon que solicitarán la nulidad de los comicios ante las autoridades electorales.