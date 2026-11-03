Patricia Quiroga ganó las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en San Juan y quedará al frente de la organización sindical. La dirigente docente, que actualmente conduce UDAP, encabezó la propuesta ganadora y asumirá la conducción en diciembre, con mandato previsto hasta fines de 2030.
Patricia Quiroga será la nueva secretaria general de la CTA San Juan
Asumirá en diciembre y tendrá mandato hasta fines de 2030. La lista opositora cuestionó el proceso y anticipó que pedirá la nulidad.