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Patricia Quiroga será la nueva secretaria general de la CTA San Juan

Asumirá en diciembre y tendrá mandato hasta fines de 2030. La lista opositora cuestionó el proceso y anticipó que pedirá la nulidad.

Patricia Quiroga ganó las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en San Juan y quedará al frente de la organización sindical. La dirigente docente, que actualmente conduce UDAP, encabezó la propuesta ganadora y asumirá la conducción en diciembre, con mandato previsto hasta fines de 2030.

La votación se realizó este martes 3 de noviembre y definió a las autoridades que estarán al frente de la central provincial. Quiroga contó con el respaldo de distintos gremios y organizaciones que integran la CTA San Juan.

La jornada electoral también estuvo atravesada por cuestionamientos de la lista opositora. Desde ese espacio denunciaron presuntas irregularidades durante el proceso y anticiparon que solicitarán la nulidad de los comicios ante las autoridades electorales.

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Con este resultado, Quiroga sumará la conducción de la CTA San Juan a su trayectoria al frente del gremio docente y a su participación en la estructura nacional de CTERA.

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