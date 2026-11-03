Un kiosco que funcionaba como fachada para la comercialización de drogas fue desbaratado en el departamento Rivadavia, luego de tres meses de investigación. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del barrio Wilkinson, donde efectivos policiales encontraron distintas sustancias estupefacientes y elementos vinculados con su distribución.
Cayó un kiosco narco que funcionaba bajo la fachada de un comercio barrial
Tras tres meses de investigación, la Policía realizó un allanamiento en el barrio Wilkinson, donde secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes. Un hombre de 46 años fue detenido y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.