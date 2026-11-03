Cayó un kiosco narco que funcionaba bajo la fachada de un comercio barrial

De acuerdo con las tareas investigativas, la comercialización era llevada adelante por un hombre de 46 años, quien habría montado un kiosco para simular una actividad comercial legal y justificar el constante movimiento de personas que ingresaban y salían del domicilio.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron dosis de cocaína ya fraccionadas sobre un plato, junto a una balanza de precisión. También hallaron sustancia compactada oculta en una alacena, una situación que hace presumir que las dosis eran preparadas en el mismo lugar y posiblemente al momento de concretar las ventas.

Finalmente, con las pruebas reunidas durante la investigación y el allanamiento, el hombre fue derivado al Servicio Penitenciario Provincial por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.