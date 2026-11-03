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Cayó un kiosco narco que funcionaba bajo la fachada de un comercio barrial

Tras tres meses de investigación, la Policía realizó un allanamiento en el barrio Wilkinson, donde secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes. Un hombre de 46 años fue detenido y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Un kiosco que funcionaba como fachada para la comercialización de drogas fue desbaratado en el departamento Rivadavia, luego de tres meses de investigación. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del barrio Wilkinson, donde efectivos policiales encontraron distintas sustancias estupefacientes y elementos vinculados con su distribución.

El operativo estuvo a cargo del personal del Departamento Drogas Ilegales D-5, con la colaboración del Grupo Táctico G.E.R.A.S., quienes concretaron el allanamiento y lograron secuestrar 100 gramos de sustancia estupefaciente, fraccionada y compactada, cuyo resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína.

Además, se incautaron 18 cigarrillos de armado casero con resultado positivo para marihuana, dinero en efectivo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de las sustancias.

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De acuerdo con las tareas investigativas, la comercialización era llevada adelante por un hombre de 46 años, quien habría montado un kiosco para simular una actividad comercial legal y justificar el constante movimiento de personas que ingresaban y salían del domicilio.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron dosis de cocaína ya fraccionadas sobre un plato, junto a una balanza de precisión. También hallaron sustancia compactada oculta en una alacena, una situación que hace presumir que las dosis eran preparadas en el mismo lugar y posiblemente al momento de concretar las ventas.

Finalmente, con las pruebas reunidas durante la investigación y el allanamiento, el hombre fue derivado al Servicio Penitenciario Provincial por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

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