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Un delincuente armado amenazó y golpeó a una empleada durante un robo

El asalto ocurrió este martes en un comercio de avenida Ignacio de la Roza, cerca de la Esquina Colorada. El delincuente amenazó a la mujer que atendía, la golpeó con la culata de un arma y se llevó una riñonera.

Un delincuente armado ingresó este martes a un comercio de Rivadavia, amenazó a la empleada que atendía y la golpeó con la culata del arma durante un violento asalto. La mujer se resistió y logró impedir que se llevara otros productos, pero el ladrón escapó con una riñonera.

El hecho ocurrió en un negocio ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza, a pocos metros de la Esquina Colorada.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia, en la que se observa al hombre ingresar con el rostro cubierto y dirigirse hacia el mostrador

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El asaltante intentó llevarse elementos del comercio, pero la empleada reaccionó y buscó echarlo. En medio del enfrentamiento, el delincuente la golpeó con la culata del arma, que según la información difundida sería un revólver calibre 38.

Pese a la agresión, la mujer valiente se enfrentó al ladrón y logró evitar que se llevara dinero, mercadería o lo.qie fuese.

Sin embargo, el hombre consiguió tomar una riñonera y escapó del local.

Las imágenes muestran el momento del ataque y la resistencia de la empleada frente al delincuente armado. Hasta el momento, el ladrón se encuentra prófugo.

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