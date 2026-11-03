Un delincuente armado ingresó este martes a un comercio de Rivadavia, amenazó a la empleada que atendía y la golpeó con la culata del arma durante un violento asalto. La mujer se resistió y logró impedir que se llevara otros productos, pero el ladrón escapó con una riñonera.
Un delincuente armado amenazó y golpeó a una empleada durante un robo
El asalto ocurrió este martes en un comercio de avenida Ignacio de la Roza, cerca de la Esquina Colorada. El delincuente amenazó a la mujer que atendía, la golpeó con la culata de un arma y se llevó una riñonera.