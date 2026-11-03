Un delincuente armado amenazó y golpeó a una empleada durante un robo

El asaltante intentó llevarse elementos del comercio, pero la empleada reaccionó y buscó echarlo. En medio del enfrentamiento, el delincuente la golpeó con la culata del arma, que según la información difundida sería un revólver calibre 38.

Pese a la agresión, la mujer valiente se enfrentó al ladrón y logró evitar que se llevara dinero, mercadería o lo.qie fuese.

Sin embargo, el hombre consiguió tomar una riñonera y escapó del local.

Las imágenes muestran el momento del ataque y la resistencia de la empleada frente al delincuente armado. Hasta el momento, el ladrón se encuentra prófugo.